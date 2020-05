Bono Vox: Frontman kapely U2 s citem pro chudé tohoto světa

"Bono byl hvězda i na střední, ať už se ta energie bere odkudkoli, byla v něm už tehdy," řekl jeho bývalý spolužák a britský hudební kritik Neil McCormick. Podle něj je Bono jakýmsi moderním světcem: "Stačí poslouchat jeho texty a pochopíte, kolik toho ví o temných zákoutích své duše. Ale ty samé texty jsou zároveň idealistické a inspirativní."

Zapáleného obhájce nejubožejších lidí na planetě v něm formovaly zkušenosti z dětství a dobrovolnické pobyty v Africe a Jižní Americe. Vyrůstal v Dublinu, v atmosféře náboženských konfliktů. Ve 14 letech mu zemřela matka Iris, které později věnoval řadu písní.

O jeho kariéře hudebníka rozhodla střední škola Mount Temple v Dublinu, kde potkal nejen svou budoucí ženu Alison Stewartovou, s níž má dvě dcery a dva syny, ale i budoucí členy své kapely - Larryho Mullena, Adama Claytona a Davea Evanse, zvaného The Edge.

Od roku 1976, kdy se U2 dali dohromady, je Bono jejich lídrem: "Jim hodně pomohla jejich silná duchovní víra, kterou sdílejí tři členové skupiny - Bono, Edge a Larry Mullen - a která jim dává určitý stupeň pokory, dosti neobvyklý v prostředí úspěšné rockové kapely," přiblížil McCormick.

U2 - One (4:38) | zdroj: YouTube



U2 vydali celkem 14 studiových alb, včetně kultovního The Joshua Tree (1987), a se 150 až 170 miliony nosičů se stali jednou z nejprodávanějších kapel všech dob. Získali mimo jiné 22 cen Grammy a v roce 2005 byli uvedeni do rokenrolové síně slávy. Jejich zatím posledním albem je Songs of Experience z roku 2017. "Všichni se hádají, ale nakonec udělají, co řeknu," přiblížil jednou Bono soužití v kapele.

Předmětem zájmu médií je i jeho duchovní svět: "Doma s dětmi ležíme ve velké posteli a čteme si v Bibli, modlíme se za lidi, o kterých víme, že s něčím bojují," prozradil v jednom rozhovoru. Náboženskou symboliku lze najít i v mnoha jeho textech.

"Nemám problém se zázraky. Jsou všude kolem mě. Jsem jeden z nich," tvrdí také hudebník, kterého jmenovala britská královna Alžběta II. čestným rytířem či ve Francii dostal Řád za umění a literaturu.

Magazín New York Times nazval Bona "politicky nejvlivnějším a nejefektivnějším člověkem v popkultuře." Světoví státníci vážně naslouchají jeho připomínkám k pomoci rozvojovým zemím. A je také jednou z mála světových hvězd, která o svém životě a o práci mluví zcela otevřeně.

"Jsem pisálek, člen kapely, který kouří, pije víno a čte Bibli," charakterizoval sám sebe v knize Bono o Bonovi. V roce 2017 prodělal zážitek blízký smrti, který ho hluboce ovlivnil. A nikdy nepřestal věřit, že by v jeho životě bylo něco, co by pro něj bylo nemožné. Podle databáze imdb.com je Bono také jediným člověkem, který byl nominován na Oscara, Grammy, Zlatý glóbus a Nobelovu cenu.