Do aukce jde kytara, s níž nahrál Kurt Cobain slavný akustický koncert

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Až za milion dolarů (25,45 milionu korun) by se mohla podle odhadů prodat akustická kytara, s níž nahrál zpěvák Kurt Cobain slavný akustický koncert, který následně vyšel jako album MTV Unplugged in New York.