Metronome Prague: Den před vypuknutím hlavní části festivalu vystoupí špička ukrajinské scény

Ihned po vypuknutí války zorganizovala produkce Metronome Prague společně s Českou televizí benefiční koncert na podporu Ukrajiny. Pomáhat nepřestávají, a tak nejen že celý Metronome Prague zahájí ukrajinští GO A, den před samotným festivalem přidávají samostatný koncert s line-upem nabitým ryze ukrajinskými interprety. Ve středu 22. června v 19:00, zahraje v rámci akce Ukrainian Freedom Voices šest velikánů ukrajinské scény. Veškerý zisk z koncertu půjde na účet charitativní organizace Tvoya Opora. Vstupenky jsou k dostání na GoOut.



Koncert Ukrainian Freedom Voices se uskuteční ve středu 22. června od 19 hodin v Křižíkově pavilonu B na pražském Výstavišti. Dramaturgie vycházela z popularity pozvaných umělců přímo doma na Ukrajině s cílem potěšit ukrajinské běžence, kteří momentálně pobývají v České republice a k živé hudbě ze své vlasti nemají žádný přístup. Zároveň se samozřejmě přihlíželo k tomu, aby účinkující interpreti oslovili také domácí posluchače a prohloubilo se tak české povědomí o hudbě, která na Ukrajině vzniká a je u publika oblíbená.

Hvězdy ukrajinského popu

Hlavní hvězdou večera bude zpěvačka, používající na hudební scéně pouze svoje iniciály NK, vlastním jménem Nastia Kamenskykh. Svou hudební kariéru začala ve věku sedmnácti let a stačila získat více než padesát různých prestižních ocenění, včetně zpěvačky roku několik let po sobě. Na ukrajinských stanicích je nejvysílanější rozhlasovou interpretkou, jejími největšími hity jsou písně Obitsiaiu a Pochuttia. Byla porotkyní ukrajinských verzí několika světových soutěží typu X Factor, na sociálních sítích má více než deset milionů sledujících. Absolvovala turné ve Spojených státech a je populární i v Latinské Americe. NK je ale také výrazně činná v charitativních organizacích a silným hlasem promlouvá na podporu své vlasti proti válce.



Tříčlenná skupina KAZKA velvyslanec současné ukrajinské hudby ve světě, vůdce rozhlasového vysílání. Kapela, jejíž písničky byly na internetu hrány více než miliardukrát. (interpreti hitu "Plakala").



Pětadvacetiletý zpěvák a hudebník užívající uměleckého jména MÉLOVIN se se svým darkpopovým projevem stal objevem šesté řady ukrajinské verze soutěže X-Factor. Ukrajinu zastupoval v roce 2018 v soutěži Eurovision Song Contest v portugalském Lisabonu, kde získal 130 bodů.



Mezi dalšími účinkujícími bude mladá hvězda, zpěvák jedinečného hlasu ALEKSEEV, vítěz prestižních hudebních cen M1 a držitel dalších ocenění. Byl prvním ukrajinským interpretem, jehož píseň vedla – celých deset týdnů! – žebříček Apple Music a jeho videa na YouTube mají desetimilionovou sledovanost.



Zpěvačka říkající si Jerry Heil zahájila svoji kariéru jako velmi sledovaná a vlivná youtuberka už roku 2012. Na profesionální hudební dráhu se vydala o pět let později, její singlové nahrávky zasáhly do ukrajinských žebříčků, zásadní platformou komunikace s fanoušky pro ni ale i nadále zůstává YouTube.



Elektronické duo TVORCHI bývá považováno za jedny z nejprogresivnějších tvůrců ukrajinského popu. Se svým hypnotickým soundem byli před válkou ozdobami největších ukrajinských hudebních festivalů, jejich track Bonfire byl v roce 2020 nejhranější ukrajinskou skladbou na platformě Deezer. Jejich nahrávky jsou na streamech mimořádně populární, poslední čtvrté album Road v roce 2021 nasbíralo jen v prvním týdnu po vydání více než tři miliony poslechů a na ukrajinských žebříčcích za sebou nechalo i takové „střelce“ jako je Kanye West nebo Drake.

Česká podpora

Koncert Ukrainian Freedom Voices osobně na pódiu na Výstavišti podpoří za českou stranu například Michael Kocáb nebo Emma Smetana a Jordan Haj. Na sociálních sítích dále koncert podporují mimo jiné Dara Rolins, Ben Cristovao, Marek Ztracený a mnozí další. Koncert bude na svém webu streamovat Česká televize.



Pro návštěvníky bude návštěva koncertu, který spolu s Metronome Prague pořádá ukrajinská agentura ART OF MICE, možností finančně podpořit prostřednictvím charitativních organizací přímo válkou zasažené ukrajinské občany a instituce. V prodeji bude široká cenová škála vstupenek, ze kterých si návštěvníci mohou vybrat podle své vůle Ukrajinu finančně podpořit. Fanoušci, kteří si už zakoupili permanentku na Metronome Prague, získají na nákup vstupenky na Ukrainian Freedom Voices odměnu 250 korun. Stejnou sumu ušetří při koupi permanentky na Metronome Prague majitelé vstupenky na Ukrainian Freedom Voices. Speciální výzva pro štědré dárce nabízí jako balíček deset vstupenek na ukrajinský koncert.