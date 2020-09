"Nevíme, co vláda nařídí." Skupina Katapult kvůli pandemii odkládá turné

Více informací se objeví na webu Katapultu.

"Nikdy jsem si neuměl představit stav, který nyní od 1. září platí. Odehrát v uzavřených prostorech do hradby roušek plnohodnotný koncert plný energie a emocí, když nevidíte reakci lidí, řeč obličeje a řeč těla, nejde," uvedl kapelník Oldřich Říha. "Máme před sebou další těžké období. Nevíme, co se stane v období po začátku školního roku, nevíme, co stane v říjnu při souběhu epidemie chřipky s pandemií covid-19. Nevíme, co nám nařídí vláda," dodal.

Říha upozornil na to, že v současné fázi uvolnění restrikcí pro kulturní akce si při nich lidé stejně roušky sundají. A platí to zejména pro rockové koncerty. "Jsme všichni povinni chránit zdraví a životy lidí a bylo by na pováženou, kdyby po vystoupení nedejbože vzniklo ohnisko nákazy, a vrhlo by to tak špatné světlo na pořadatele a Katapult. Cítím odpovědnost za fanoušky, za pořadatele a jejich personál i za Katapult a jeho personál. Vždyť i já sám jsem ve svém věku nakonec součástí nejohroženější skupiny obyvatel," dodal dvaasedmdesátiletý hudebník.

Fanoušci mohou podle Říhy zakoupené vstupenky na přeložené koncerty využít jako investici do budoucnosti, jako cenný papír. "A Katapult, až se vrátí na pódia, která znamenají svět, jim to mnohonásobně zhodnotí. Sám se nemohu dočkat, až opět na pódiích zazáří 'rudé oči maršálů'," podotkl.

Frontman Říha musel v historii Katapultu překonat mnohá těžká období. Z nejsilnější a nejznámější sestavy totiž zůstal sám. V roce 2007 nečekaně zemřel ve věku 61 let bubeník Katapultu Anatoli "Tolja" Kohout. Katapultem za dobu jeho existence prošlo několik bubeníků, stálé jádro vždy s kytaristou a zpěvákem Říhou tvořil baskytarista Jiří "Dědek" Šindelář, který zemřel v lednu 2009 dva dny po svých 60. narozeninách. V té době v Katapultu bubnovala legenda českého bigbeatu Karel "Káša" Jahn, který o měsíc později zemřel v nedožitých 60 letech, paradoxně v den, kdy Říha zahájil sérii vzpomínkových koncertů na "Dědka". Předčasně už dříve zemřeli i další bubeníci Katapultu, Jaroslav Kadlec a Milan Balcar.

Říha v polovině roku 2009 představil nové spoluhráče, kterými se stali baskytarista Andy Budka a bubeník Ondřej Timpl. Zatím poslední desku Kladivo na život vydal Katapult v roce 2016 a letos v dubnu natočil nový singl Zahrajem vám rokenrol!, který avizoval chystané nové album s názvem Nostalgia.