Plovoucí scéna Prague Sounds už roste. Festival zahájí ve čtvrtek Jiří Suchý, na hladině Vltavy zahraje i Yo-Yo Ma

Ti si už ve čtvrtek 2. září užijí koncert Jiřího Suchého, který zahájí první ročník festivalu Prague Sounds pořádaný organizátory tradiční hudební přehlídky Struny podzimu. „Letošní 25. výročí Strun podzimu slavíme novým open air festivalem Prague Sounds s umělci, kteří se nesmazatelně zapsali do historie festivalu. Můžeme se těšit na opravdu výjimečné gratulanty, kterými budou mimo jiné violoncellista Yo-Yo Ma s jeho proslulým sólovým The Bach Project, pianista Brad Mehldau se zpěvákem Ianem Bostridgem v programu vycházejícím mimo jiné z textů Shakespeara a Goetheho, zpěvačka Lizz Wright s gospelovým repertoárem, klasik české písně Jiří Suchý v Árii měsíce inspirované vodním živlem či multiinstrumentalista Jiří Slavík s folklorním kRokem za kRokem,“ těší se ředitel festivalu Marek Vrabec na zážitky před působivou kulisou historické Prahy. Festival nabídne od 2. do 8. září pětici koncertů.

Například na koncert Yo-Yo My už zbývá posledních pár vstupenek. Plovoucí scéna Prague Sounds umístěná mezi Slovanským ostrovem a mostem Legií však umožňuje sledovat umělecké výkony nejen z plovoucího hlediště na hladině Vltavy, ale i z plavidel, mostů, ostrovů a vltavských nábřeží. V případě zahajovacího koncertu mají zájemci navíc ještě jednu možnost, jak si užít večer s legendou české písně. Koncert Jiřího Suchého totiž odvysílá živě ČT art. „Předpověď počasí zatím slibuje na festival krásné babí léto,“ dodává Vrabec. Vstupenky na koncerty a podrobný program jsou k dispozici na webu praguesounds.cz.

Plovoucí scéna Prague Sounds

Plovoucí scéna Prague Sounds je unikátní počin, který nabízí jednou do roka možnost zažít koncerty světových umělců v působivé kulise historické Prahy. Umělecké zážitky si vychutná přímo z hladiny Vltavy přibližně tisícovka diváků na plovoucím hledišti umístěném mezi Slovanským ostrovem a mostem Legií. Umístění plovoucí scény navíc umožňuje zažít festivalovou atmosféru také divákům na pražských mostech, ostrovech a vltavských nábřežích a dokonce i divákům na plavidlech přímo na hladině Vltavy. Plovoucí scéna vzniká v součinnosti s Povodím Vltavy, Státní plavební správou a Městskou částí Praha 1.

Plovoucí scéna je situována do srdce Prahy, na vzdutí Staroměstského jezu z roku 1241, na tzv. Vltavské zrcadlo. Právě tudy vedla od nepaměti až do roku 1839 trasa nejdůležitějšího pražského přívozu. Právě tady se již od baroka odehrávaly nejrůznější slavnosti na vodě, proslulé „benátské noci“, které poskytovaly velkolepé divadlo chodcům jak na nábřežích, tak na mostech. Plovoucí scéna tak přirozeně navazuje na tradici vodních slavností, které se v těchto místech tradičně konají již déle než čtvrt tisíciletí.

Zajímavosti o plovoucí scéně Prague Sounds

Váha celé konstrukce jeviště: 13 tun

Nosnost hlediště: 600 tun

Kapacita hlediště: cca 1 000 diváků

Počet použitých pontonů: 38

Původ pontonů: Celá Česká republika

Velikost plovoucí scény: 14x10m (včetně dekorace)

Množství pontonů: 38 pontonů o rozloze 1 130 m2

Počet pracovníků podílejících se na stavbě: cca 160

Délka výstavby: 4 dny

Prague Sounds

open air festival Strun podzimu

Program:

2. 9. 2021, 20.00 hod.

Plovoucí scéna na Vltavě

Jiří Suchý: Árie měsíce

4. 9. 2021, 19.00 hod.

Plovoucí scéna na Vltavě

Yo-Yo Ma: The Bach Project

Šest suit pro sólové violoncello

6. 9. 2021, 20.00 hod.

Plovoucí scéna na Vltavě

Jiří Slavík & VUS Ondráš & Marian Friedl

7. 9. 2021, 20.00 hod.

Plovoucí scéna na Vltavě

Brad Mehldau & Ian Bostridge: The Folly of Desire

8. 9. 2021, 20.00 hod.

Plovoucí scéna na Vltavě

Lizz Wright: Gospel

Offstrings – doprovodný program (ve spolupráci s Centrem moderního umění Dox)

8. 9. 2021, 20.00 hod. a 9. 9. 2021, 20.00 hod.

Dox+

Franck Vigroux: Flesh