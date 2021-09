Zemřel Alan Lancaster (†72), spoluzakladatel kapely Status Quo

Lancaster založil skupinu Status Quo v roce 1962, tehdy ještě pod názvem The Scorpions, spolu se zpěvákem Francisem Rossim. Během následujících 23 let s ní vydal hned šestnáct alb.

V roce 1985 z kapely odešel a působil ve skupinách The Party Boys a The Bombers. Na sérii koncertů v letech 2013 a 2014 se do ní ale opět vrátil.

Na úmrtí muzikanta upozornil na sociálních sítích reportér Craig Bennett. Uvedl, že Lancaster "zemřel dnes ráno ve svém domě v Sydney, obklopen rodinou."

Příčina smrti není známa, hudebník ale delší dobu trpěl roztroušenou sklerózou. Byl ženatý od roku 1978 a s manželkou Dayle měl dva syny a pět vnoučat.

Status Quo - Rockin' All Over The World | zdroj: YouTube

"Všichni máme zlomené srdce. Alan měl úžasný smysl pro humor. Byl oddaný a obdivovaný manžel, otec i dědeček," uvedla v prohlášení vdova.

Kapela Status Quo je v srdcích hudebních fanoušků legendou. Proslavila se řadou hitů, jako Backwater nebo Is There a Better Way. V roce 1985 zahajovala slavný Live Aid s písní Rocking All Over The World.