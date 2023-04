Hudební svět v slzách: Zemřel americký jazzový pianista Ahmad Jamal

Jamal se přátelil s hudebním velikánem Milesem Davisem. Kromě jeho tvorby ovlivnil i další hudebníky včetně klavíristy McCoya Tynera. Jamal, vlastním jménem Frederick Russell Jones, se narodil v Pittsburghu a v roce 1950 konvertoval na islám.

Během kariéry získal řadu ocenění včetně prestižního francouzského Radu umění a literatury v roce 2007 a ceny Grammy za celoživotní dílo v roce 2017. Svou tvorbou přilákal k jazzu větší počet posluchačů populární hudby. Vydal zhruba 70 alb. Styl jeho hry bývá označován jako „úsporný“. Týdeník The New Yorker loni napsal, že v 50. letech "byla jeho hudební koncepce jednou z největších inovací té doby".

Jamalovým komerčním průlomem bylo album z roku 1958 At the Pershing: But Not for Me. V žebříčku časopisu Billboard se udržel více než 100 týdnů a byl jednou z nejprodávanějších instrumentálních desek své doby. Trumpetista Miles Davis o něm ve své autobiografii napsal: "Odrovnal mě svým pojetím prostoru, lehkostí dotyku a způsobem, jakým frázoval tóny, akordy a pasáže." V rozhovoru pro deník The Times koncem loňského roku Jamal řekl: "Stále se vyvíjím - kdykoli si sednu za klavír. Stále přicházím s novými nápady."

Po ukončení střední školy v roce 1948 začal koncertovat s orchestrem George Hudsona.

V roce 1950 si nechal změnit jméno na Ahmad Jamal a následně založil vlastní trio, nejprve nazvané The Three Strings a následně přejmenované na Ahmad Jamal Trio. Vedle jiných v něm v různých obdobích hráli například kontrabasisti Eddie Calhoun, Israel Crosby, kytarista Ray Crawford, kterého později nahradil bubeník Vernel Fournier.

V roce 1994 získal ocenění NEA Jazz Masters