Europoslanec Zdechovský spojí své jméno s webem EuroZprávy.cz. Bude psát komentáře zaměřené na historii

Už v minulosti o svém přehledu čtenáře přesvědčil, když na webu publikoval o Ležácích, věrozvěstech Cyrilu a Metodějovi, svatém Václavovi či naposledy připomněl třicáté výročí úmrtí bývalého prezidenta Gustáva Husáka. „Je neustále nutné psát o našich dějinách. Rád vyzdvihuji naše hrdiny, ale zároveň upozorňuji na křivdy, především v období komunistického bezpráví. Nabídku webu EuroZprávy.cz stát se externím dopisovatelem jsem s radostí přijal a své jméno s médiem spojím velmi rád,“ říká Tomáš Zdechovský.

Novou akvizici vítá šéfredaktor mainstreamového webu EuroZprávy.cz Lukáš Kňazovický. „Tomáš Zdechovský v předchozích příspěvcích prokázal výbornou orientaci naší někdy složité historie. Oceňuji jeho styl, který je pro čtenáře dobře přehledný, a oslovuje tak i mladou generaci, která bohužel často netuší, jaké statečné lidi jsme měli. Budeme se těšit na jeho další témata,“ přeje si Lukáš Kňazovický.

Pro Tomáše Zdechovského není práce v médiích ničím cizím. V roce 2003 zastával funkci šéfredaktora křesťanského serveru Christ Net.cz a v letech 2004-2005 byl i ředitelem portálu. V minulosti se rovněž specializoval na komunikaci a založil PR agenturu Commservis.com. „I když jsem se jako politik ocitl na druhém břehu, práce v médiích mě stále oslovuje. Rád tvořím a rovněž se neustále sebevzdělávám, proto jsem nad nabídkou webu EuroZprávy.cz dlouho nepřemýšlel,“ konstatuje Zdechovský, který je známý rovněž jako básník a spisovatel.

Ve veřejné politice poprvé na sebe upozornil v roce 2004, kdy pracoval jako poradce a volební manažer předních českých politiků. Výrazného úspěchu dosáhl o dva roky později, kdy vedl kampaň legendě české politiky Petru Pithartovi a pomohl mu ke zvolení do Senátu, když ve svém obvodě zvítězil o pouhých 26 hlasů. Zdechovský v roce 2006 také vstoupil do KDU-ČSL a v roce 2010, kdy se strana nedostala do Poslanecké sněmovny, se stal jejím krizovým manažerem. Po prohraných volbách definitivně stanovil žlutou jako volební barvu lidovců. V roce 2014 se stal europoslancem a o pět let později svoji pozici ve volbách obhájil. Od loňského ledna je místopředsedou lidovců. Do centra pozornosti se dostal loni v únoru, kdy upozornil na možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše, který jej společně s pirátským kolegou Mikulášem Peksou nazval před národem vlastizrádcem. Zdechovský proto musel mít ochranku, neboť někteří lidé mu a jeho rodině hrozili smrtí.

Šéfredaktor mainstreamového webu EuroZprávy.cz Lukáš Kňazovický u Tomáše Zdechovského oceňuje i jeho pomoc v době, kdy se čeští občané dostanou v zahraničí do nesnází. „Pomohl z vězení v Súdanu dostat humanitárního pracovníka Petra Jaška, angažoval se v případě řidiče kamionu Jiřího Sagana za údajné pašování migrantů. Rovněž se zapojil do vyjednávání o propuštění z tureckého žaláře dvou Čechů Miroslava Farkase a Markéty Všelichové, a to za spolupráci s kurdskou milicí YPG,“ tvrdí Kňazovický o politikovi, který letos v červnu obdržel od velvyslance Malediv Hassana Sobira ocenění za podporu tamní demokratické opozice.

Dvaačtyřicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu je členem aktivních záloh Armády České republiky a v době koronavirové pandemie několikrát jako dobrovolník pomáhal v přetížených nemocnicích. Aktivní je i na poli heraldické a vexilologické činnosti. Do českého kalendáře se mu podařilo dostat několik nových jmen jako Tobiáš (syn), Nikolas, Andělín, Lea či Dominika. Zapojil se i do projektu Zachraňte Ježíška bojující za české Vánoce.

Zdechovský se rozhodl své jméno spojit s mainstreamovým webem EuroZprávy.cz i díky jeho nedávné aktivitě, kdy redakce iniciovala říjnové odhalení pamětní desky jedinému československému maršálovi RAF Karlu Janouškovi, jehož krátce po Únoru 1948 uvěznili komunisté. V krutých bolševických kriminálech strávil přes dvanáct let. „Je vidět, že EuroZprávy.cz nejen o historii píší, ale naše hrdiny i reálně uctívají. Dělají záslužnou práci. Jejich aktivitě tleskám, protože připomněly osud zapomenutého vojáka, který pomohl vyhrát bitvu o Británii. Proto bylo logické, že s jeho redakcí budu rád spolupracovat,“ uzavírá externí komentátor webu EuroZprávy.cz Tomáš Zdechovský.

Pro EuroZprávy.cz se tak jedná o další významnou akvizici v tomto roce. Na začátku podzimu redakci rozšířili například známý český žurnalista a zakladatel checkingového serveru Manipulátoři.cz Petr Nutil, anebo ekonomický novinář a bývalý šéfredaktor investičních portálů Kurzy.cz a Patria.cz Pavel Daniel. V úvodu pracovního týdne redakci posílil rovněž Matěj Bílý z Ústavu pro studium totalitních režimů.