Metallica v českých kinech a její chystané album

Nahrávka jedné z nejpopulárnějších metalových skupin vyjde v pátek. Bude obsahovat 12 nových skladeb o celkové délce 77 minut. Každou píseň v dokumentu bude doprovázet vlastní videoklip a komentář členů kapely s anglickými titulky.

Metallica z nového alba zatím zveřejnila skladby Lux Æterna, Screaming Suicide a If Darkness Had a Son. Název novinky odkazuje k prvním formativním osmnácti letům lidského života.

Pro alba Metalliky jsou typická rychlejší tempa skladeb, agresivní a ve svém stylu i hudebně náročnější kompozice. Tato skutečnost kapelu zařadila společně se skupinami Megadeth, Slayer a Anthrax do takzvané velké čtyřky thrash metalu.

V Česku skupina hraje opakovaně. Loni v červnu koncert Metalliky zakončil v pražských Letňanech festival Prague Rocks. Hlasité produkci aplaudovalo podle pořadatelů téměř 50.000 diváků. Další stovky lidí koncert sledovaly zpoza plotu.

Metalliku založil v roce 1981 v Los Angeles bubeník Lars Ulrich spolu se zpěvákem a kytaristou Jamesem Hetfieldem. Velký ohlas měly její desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.

Spolupráce kin s hudebním průmyslem je poměrně častá. V České republice před časem uvedla kina mimo jiné dokumenty Lemmy o lídrovi britské heavymetalové skupiny Motörhead Lemmym Kilmisterovi, Rammstein - In Amerika nebo Depeche Mode: Spirits in the Forest.