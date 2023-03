RECENZE: Muž jménem Otto je podařené melodrama s Tomem Hanksem v hlavní roli

Případné přijetí Ukrajiny do Evropské unie nebude budit tolik kontroverzí, jako úvahy o jejím přijetí do Severoatlantické aliance. Členství v EU lze lépe vysvětlit i těm, kteří vstupu nepřejí, jako krok ekonomický, sociální, kulturní, a nikoli vojenský. V rozhovoru při návštěvě Bratislavy to dnes ČTK řekl prezident Petr Pavel.

Zdroj: ČTK