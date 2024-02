Týdenní výhled filmů: Epická Duna pokračuje. Českým divákům se připomenou Manželé Stodolovi

Kina tento týden nabídnou pouhé čtyři premiérové tituly. Tahoun je totiž jasný a většina velkých titulů se nechce krýt s ostatními. Po dlouhých odkladech zaviněných hollywoodskou stávkou do kin vstupuje opulentní pokračování sci-fi eposu Duna: Část druhá. Denis Villeneuve po expozičně laděné první části rozvětvuje mohutný příběh adaptující stejnojmennou kultovní předlohu Franka Herberta. Novinka se ponese na vlně pomsty, lásky a osobní obětavosti. Již nadupané obsazení z prvního dílu doplní veterán Christopher Walken, vycházející hvězda Austin Butler, jenž se předloni představil jako Elvis, uhrančivá Anya Taylor-Joy nebo francouzská diva Léa Seydoux. Již teď je jasné, že očekávaný snímek naplní pokladny kin a uvidíme, zda bude trhat rekordy, jako letní Oppenheimer či Barbie. Ambice i potenciál na to má.

Dynamicky střižený bude i dánský akční thriller Darkland: Návrat. Ten navazuje na první Darkland z roku 2017. První díl vyobrazoval cestu úspěšného kardiochirurga Zaida, který se na vlastní pěst pustil do boje s kodaňským podsvětím poté, co tamní gang drasticky potrestal jeho problematické bratra. Pokračování Zaida sleduje několik let po zmíněných událostech. Nachází se ve vězení a stran policie dostane poslední možnost, jak se alespoň trochu přiblížit normálnímu životu. V utajení se tak opět pouští do zločineckých kruhů, za což mu byla slíbená svoboda. Film vyniká drsnou tradicí severských noirů, jež režisér Fenar Ahmad, mimochodem narozený v Brně, kombinuje s transnacionálními prvky a stylistickými postupy hollywoodského střihu.

Z nabídky českých filmů je nejočekávanějším počinem syrové krimi na základě skutečných událostí Manželé Stodolovi. Dokumentarista Petr Hátle ve svém první celovečerním hraném filmu vykresluje toxicky dusivý vztah vraždícího páru, jenž na počátku milénia v zapadlých vesnicích okrádal a zabíjel osamocené seniory. Chladný snímek se vyhýbá skandalizaci několikrát bulvarizovaného případu. Jde mu spíš o nepříjemně tísnivý obraz zla, které někdy nemá žádné logické opodstatnění. Rozkrývá vyvíjející se vztah ústřední dvojice, která je na sobě závislá a nemůže opustit kruh trestných činů a vnitřní temnoty. Vražednou dvojici ztvárnili Jan Hájek a Lucie Žáčková, v druhém plánu režisér načrtává i legislativní a společenské problémy.

Poslední přírůstek pak natočila Eva Toulová, stojící za komediemi Casting na lásku či Jak se moří revizoři. Absolventka režie pražské FAMU se ve své novince tentokrát objeví i před kamerou. Ztvární hlavní roli třicátnice, která hledá životní naplnění poté, co se jí kariérně nedaří a stále nenašla toho pravého. Čelí nátlaku společnosti a nevkusným poznámkám okolí, až se impulzivně rozhodne stát pomyslnou superženou, čímž všem nastaví zrcadlo. Režisérka se údajně inspirovala dekonstruktivními Sedmikrásky Věry Chytilové. Superžena tak bude silně stylizovaná a bude ohledávat hranice toho, jak má vypadat perfektní žena a jak absurdní nároky na ni společnost klade.

Novinky na VOD

Minulé pondělí uplynulo 100 let od narození básníka stříbrného plátna Františka Vláčila. Na portálu DAFilms se s jeho tvorbou můžete seznámit prostřednictvím šesti různorodých titulů, mezi nimiž narazíte na obligátní Markétu Lazarovou, neméně strhující baladu Údolí včel, ale i na rarity v podobě instruktážního filmu Létání bez vidu podle systému OSP, jenž Vláčil natočil během svých tovaryšských let pro Armádní film. Na stejné platformě si navíc můžete nově pustit jeden z nejoceňovanějších dokumentů loňského roku. Sestry z kouřové sauny jsou estonským výletem za intimitou a sdílením v ženské sauně, která je zapsaná na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Snímek vás vtáhne a uhrane něhou, krutostí a silou komunity.

Česká televize v neděli odvysílala poslední epizodu kladně přijatého černohumorného seriálu Smysl pro tumor. Pokud jste však fanoušci sledování seriálu na jeden zátah, na iVysílání si můžete pustit všech osm epizod. Zároveň zde můžete začít sledovat dokumentární pořad Česko na drogách, který slouží jako doplněk k adrenalinem nabušené sérii Adikts.

Na Netflix pro fanoušky motorsportu přibyla šestá série pravidelného dokumentárního seriálu F1: Touha po vítězství, která bez přikrášlení odhaluje zákulisí jedné sezóny nelítostných závodů Formule 1. Závěrečná epizoda se zaměřuje na odvěký souboj Mercedesu a Ferrari, mezi nimiž nedávno proběhl kontroverzní transfer jednoho z nejlepších závodníků světa Louise Hamiltona. V pátek nabídku rozšíří očekávané drama Kosmonaut z Čech s Adamem Sandlerem v hlavní roli, které mělo světovou premiéru minulý týden na festivalu Berlinale.

V pátek na Apple TV+ přitáhne i podvratný Napoleon Ridleyho Scotta. Zatím se však ještě nedočkáme avizované režisérské verze, jež má mít o hodinu a půl delší stopáž. Aktuální verze tak bude totožná s kino verzí, která má lehce přes dvě a půl hodiny. Na HBO Max pak přibyla klasika Bernarda Bertolucciho Poslední tango v Paříži, jež ani více než 50 let od premiéry nepřestává podněcovat existenciální myšlenky a strhávat sexuální revolucí, s kterou je však úzce spojená i řada kontroverzí.