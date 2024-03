Týdenní výhled filmů: Tokijské toalety, Godzilla vs Kong i remasterovaný Hrabal

Ještě než se příští týden spustí smršť v podobě deseti kino premiér, v nadcházejících dnech vstoupí na plátna kin pět titulů. Prvním z nich je filmový návrat populárního čtyřnohého kamaráda Gumpa, který rodinné domácnosti poprvé navštívil v literární podobě. Ta byla roku 2021 převyprávěná v celovečerním filmu Gump - pes, který naučil lidi žít. Pokračování s názvem Gump - jsme dvojka nadále rozvětvuje symbiózu psího a lidského světa, přičemž přímo navazuje na události původního snímku. Protagonista Gump tentokrát zažije o poznání pozitivnější a vtipnější cestu, ať už se svými lidskými přáteli Béďou a Oříškem či znovuobjevenou sestrou Kytičkou, jež rozšíří početný ansámbl postav. Antagonistou bude prospěchářský a bezskrupulózní vykuk v podání Štěpána Kozuba, jenž do šťastné psí rodiny vnese chaos a strach. Pokračování bude opět režírovat a snímat F. A. Brabec, jenž v rámci tvorby pro děti realizoval i muzikál V peřině.

Druhým přírůstkem pro mladší publikum je animovaný snímek Domácí příšerky, jenž měl jít do distribuce již několik měsíců zpátky a dokonce i změnil distributora. Dobrodružný snímek ruské produkce představí svět skřítků, kteří mají za úkol pečovat o člověka a jeho podobu. Jeden skřítek se však tohoto poslání nedrží. Naopak, snaží se obyvatele “prokletého” domu za každou cenu vyštvat pryč. Nesnášenlivost vůči lidem dává všude najevo. Daří se mu všechny od příbytku držet dál až do chvíle, kdy si jej pronajme rodina v čele se statečnou dívkou. Ta nezbedného skřítka odhalí, stejně jako další velkou záhadu. Dvojice tak musí v závěru síly a vydat se na takřka detektivní cestu. Zápletka připomínající Strašidlo cantervillské představí pestrobarevná paleta a počítačová animace.

Příšery –⁠⁠⁠⁠⁠ a rovnou hned ty dvě nejslavnější –⁠⁠⁠⁠⁠ figurují i v dalším monster crossoveru Godzilla x Kong: Nové impérium, který si nehraje na nic víc, než na přímočarou a adrenalinem napumpovanou akční zábavu. Společnost Legendary Pictures, jež resuscitovala slávu monster filmů a propojila světy americké a japonské kinematografie, se bude ještě více zabývat minulostí obou příšer, stejně jako odhalováním nových hrozeb, ať už přírodních či lidských. V centru je opět mýtický Ostrov lebek a herecké obsazení lidské strany zahrnuje Rebeccu Hall či Dana Stevense. Filmový vesmír těchto monster si můžete připomenout tituly Kong: Ostrov lebek nebo předchozím Godzilla vs. Kong, první na HBO Max, druhý na Apple TV+ či O2TV.

Poezii všedního dne, tentokrát z prostředí tokijských toalet, rozehraje matador autorského filmu Wim Wenders. Jeho dokonalé dny v pomalém a melancholickém tempu sledují uklízeče toalet, který spokojeně vede rutinní život. Ve volných chvílích se oddává četbě či fotografii. Do minulosti jej donutí hledět nečekané setkání a po dlouhé době tak jeho život nebude mít nalajnovanou partituru. Snímek si z hlavní soutěže loňského canneského festivalu odvezl cenu pro nejlepšího herce, kterou si zasloužil přední japonský herec Kódži Jakušo. Oslavuje každodennost a učí radosti z maličkostí, ačkoli nepopírá, že jde o kolikrát trnitou a bolavou cestu.

Nabídku uzavře navrátivší adaptace stěžejního díla Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krála, kterou pro film tradičně adaptoval Jiří Menzel roku 2006. Českým lvem oceněný a na Berlinale uvedený snímek tematizuje osudy pravděpodobně nejrozporuplnější a nejvíce ambivalentní hrabalovské postavy –⁠⁠⁠⁠⁠ Jana Dítěte, na jehož příběhu se zrcadlí běh tuzemských dějin a společenské proměny. Poeticky laděný film se do kin dostane ve vyčištěné a remasterované verzi ve 4K.

Novinky na VOD

Nejžhavější novinkou je loňský hit a čerstvý držitel Oscara pro nejlepší film Oppenheimer, jenž přibyl do katalogu SkyShowtime. Nolanův aktuální a tíživý konverzační opus zpracovávající zlomové okamžiky v životě vynálezce atomové bomby na televizi sice nevynikne tolik, jako na opulentním IMAX plátně, nicméně pro ty, kteří jej v té nejčistší podobě nestihli, se jedná o férovou alternativu. Do katalogu navíc vstupuje ve dvojici s dokumentem To End All War: Oppenheimer & the Atomic Bomb, který život rozporuplného velikána nahlíží objektivní a informativně hutnou perspektivou a slouží tak jako obohacující doplněk tříhodinového hraného díla.

Nabídka Netflixu se rozroste o dvě ambiciózní díla z původní produkce. Prvním je sportovní drama The Beautiful Game, kde titulní roli ztvárnil šarmantík Bill Nighy. Odkrývá lidský příběh z prostředí lidí bez domova, kteří se společně utkají ve fotbalovém turnaji. V centru stojí britský tým připravující se mistrovství světa v tomto odvětví, jenž má na starost empatický trenér, jehož zásluhou se celý tým vyhecuje nejen ke sportovnímu výkonu, ale také k tomu, aby svůj život nahodili na nadějeplnější kolej. Druhým dílem je pak třídílná minisérie dokudramatického ranku Bible: Příběh o Mojžíšovi, jež u příležitosti Velikonoc zpracovává narativ biblického mesiáše. Nedávno Netflix produkoval i revizionistickou minisérii Alexandr Veliký: Zrození boha a v portrétování markantních postav historie hodlá pokračovat. Na fotbalovou cestu se můžete těšit 29. března, na biblickou již tuto středu.

iVysílání u příležitosti vysíláno nového šestidílného pořadu Kroky a skoky české animace sestavila kolekci přelomových a podnětných animovaných snímků věhlasné tuzemské školy. Mezi nimi naleznete loutkovou Lakomou Barku, surreálné Možnosti dialogu Jana Švankmajera či hravé a lehce pozapomenuté sci-fi Krabi, vytvořené metodou ploškové animace. DAFilms zase představilo kolekci filmů z kuchyňského prostředí. Tahounem je intimní a v nuancích nesmírně silné Umění jíst a milovat, hektickou až infarktovou zkušenost vám navodí Bod varu a nakažlivě sladkou je hřejivá Cukrárna v Notting Hill. Celkově kolekce nabízí 11 různorodých titulů.