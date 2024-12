RECENZE: Životopisný Aznavour v rytmu šansonu zachycuje prchavost života

Představa, že by New York a Londýn mohly být propojeny podmořským tunelem, který by umožnil cestu mezi těmito městy za pouhou hodinu, zní jako sci-fi. Přesto se o tomto ambiciózním projektu opět hovoří – jde o plán tunelu využívajícího vakuovou technologii, který by mohl stát astronomických 20 bilionů dolarů.