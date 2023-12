V 79 letech zemřel Denny Laine, zpěvák a pravá ruka Paula McCartneyho

Laine, občanským jménem Brian Hines, se narodil 29. října 1944 na Normanských ostrovech (Channel Islands), ale vyrůstal v anglickém Birminghamu. Ke hře na kytaru jej inspirovala jazzová legenda Django Reinhardt.

Laine začal svou hudební kariéru v 60. letech jako člen skupiny The Moody Blues, ve které hrál na kytaru a zpíval. V roce 1966 se však rozhodl opustit skupinu a začal pracovat na sólovém projektu. Během sólové kariéry vydal několik alb, ale žádné z nich nedosáhlo výrazného komerčního úspěchu.

Jeho životní zvrat přišel v roce 1971, kdy se stal jedním ze zakládajících členů skupiny Wings spolu s Paulem McCartneym a Lindou McCartney. Laine hrál klíčovou roli v rozvoji zvuku Wings a spolupracoval na mnoha jejich nejznámějších písních, včetně hitů jako "Band on the Run" a "Live and Let Die". V rámci skupiny Wings získal i Grammy Award za nejlepší vokální popové duo nebo skupinové provedení za píseň "With a Little Luck" v roce 1978.

Právě se přehrává: Denny Laine - Go Now! Denny Laine - Go Now! Video: YouTube

Po rozpadu Wings v roce 1981 se Laine věnoval sólové kariéře a další hudební činnosti. Přestože jeho sólová dráha nebyla tak výrazná jako období s The Moody Blues nebo Wings, až do své smrti byl respektovaným a váženým hudebníkem.

Denny Laine byl považován za významnou postavu v rockové hudbě, jeho přínos k The Moody Blues a zejména k Wings mu zajistil pevné místo ve světě populární hudby.