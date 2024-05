Vítězem Eurovision Song Contest 2024 se stal švýcarský nebinární zpěvák Nemo

Vítězem nejsledovanější pěvecké soutěže světa Eurovision Song Contest 2024 se stal švýcarský nebinární zpěvák Nemo se skladbou The Code, ve které míchá operní zpěv i rap. Pódium ve švédském městě Malmö ovládl 50 let poté, co se v soutěži proslavila dnes již legendární kapela ABBA.