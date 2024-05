Zemřel filmař Roger Corman, mentor mnoha největších hollywoodských hvězd

Jistě jste se už někdy zamýšleli nad tím, co by se stalo, kdybyste spadli do černé díry. Nedávno se expert z NASA rozhodl tuto otázku zodpovědět. Pomocí superpočítače vytvořil video, které názorně ukazuje, co by se při takové hrůzostrašné události dělo.

Zdroj: Libor Novák