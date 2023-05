Zemřel Gordon Lightfoot, zpěvák a skladatel folk-popových hitů

Jeho dlouholetá publicistka Victoria Lordová uvedla, že Lightfoot zemřel v pondělí večer v nemocnici v Torontu.

Kdysi ho Bob Dylan nazval "vzácným talentem". Lightfootova díla použily desítky umělců, včetně Elvise Presleyho, Barbry Streisandové, Harryho Belafonta, Johnnyho Cashe, Anne Murrayové, Jane's Addiction a Sarah McLachlanové.

Většina jeho písní byla hluboce autobiografická. Jeho píseň z roku 1975 The Wreck of the Edmund Fitzgerald zaznamenala zánik nákladní lodi Great Lakes a kanadská železniční trilogie z roku 1966 líčila výstavbu železnice.

"Jednoduše píšu písně o tom, kde jsem a odkud jsem," řekl. "Čerpám ze situací a píšu o nich básně."

Lightfoot, často popisovaný jako poetický vypravěč, si byl velmi dobře vědom svého kulturního vlivu. Byla to role, kterou bral vážně.

Začal zpívat ve svém kostelním sboru a snil o tom, že se stane jazzovým hudebníkem. Ve věku 13 let vyhrál talentovou soutěž na hudebním festivalu Kiwanis, který se konal v Massey Hall v Torontu.

Na svou první kytaru hrál v roce 1956 a v následujících měsících začal psát písně.

V 18 letech zamířil do USA, kde rok studoval hudbu. Ale život v Hollywoodu pro něho nebyl vhodný a netrvalo dlouho a se vrátil do Kanady. Slíbil si, že se přestěhuje do Toronta, aby se věnoval svým hudebním ambicím, a vzal jakoukoli dostupnou práci, včetně pozice v bance.

Jeho první vystoupení bylo ve Fran's Restaurant, rodinné restauraci v centru města, která vyhovovala jeho lidovému cítění.

V roce 1964 sbíral pozitivní hlasy po celém městě a publikum se začalo shromažďovat ve stále větším počtu. Následující rok se Lightfootova píseň I'm Not Saying stala hitem v Kanadě, což pomohlo rozšířit jeho jméno v USA.

Když v pozdních 60 letech skončil boom lidové hudby, Lightfoot již přecházel k popu. V roce 1971 se poprvé objevil v žebříčku Billboard s písní If You Could Read My Mind. Dosáhla čísla 5.

Lightfootova popularita vrcholila v polovině roku 1970, když se jeho singl a album Sundown dostaly na první místo žebříčku Billboard. Poté získal pět nominací na cenu Grammy a sedmnáct cen Juno, což je kanadská verze Grammy.