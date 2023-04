Zemřel Harry Belafonte, hudební ikona a bojovník za lidská práva

Belafonte byl jedním z nejúspěšnějších afroamerických popových interpretů v historii. Na kontě měl hity jako „Island in the Sun“, „Mary's Boy Child“ či „Day-O (The Banana Boat Song)“.

Největších úspěchů však dosáhl jako bojovník za občanská práva černochů ve Spojených státech. Belafonte se narodil v roce 1927 v newyorském Harlemu. Během druhé světové války odešel ze střední školy a vstoupil do námořnictva.

Po válce studoval herectví v Dramatické dílně Erwina Piscatora po boku herců jako Marlon Brando, Walter Matthau nebo Tony Curtis. Kurzy si financoval zpíváním v newyorských klubech, kde jej doprovázely skupiny Milese Davise a Charlieho Parkera.

To vedlo k jeho nahrávací smlouvě a při hledání materiálu v archivech lidových písní v Kongresové knihovně USA narazil na hudební styl kalypso.

Jeho třetí studiové album vydané v roce 1956 dobylo vrchol žebříčku Billboard. Byla to první deska sólového interpreta s prodejem více než milionu kopií v USA.

Díky obrovskému úspěchu mu jako prvnímu černochovi bylo umožněno vystupovat v prestižních amerických sálech, včetně těch, které byly dosud nepřístupné pro umělce jako Louis Armstrong či Ella Fitzgeraldová.

V roce 1953 debutoval na Broadwayi v muzikálu John Murray Anderson's Almanac, za který získal cenu Tony za vedlejší roli. Později se objevil ve filmech a první hlavní roli dostal ve filmu "Island in the Sun" (1957).

Belafonte nahrál přes 30 alb včetně společných nahrávek s Nanou Mouskouriovou, Lenou Horneovou a Miriam Makebovou.

Na jeho albu "Midnight Special" z roku 1962 se hrou na foukací harmonice poprvé objevila americká folkrocková legenda Bob Dylan.

V roce 1985 zorganizoval Belafonte vydání charitativní nahrávky "We Are the World", která vynesla peníze na pomoc hladovějícím v Etiopii. Píseň napsali společně Michael Jackson a Lionel Richie a superskupina "USA for Africa" spojila přes 40 nejslavnějších umělců té doby.