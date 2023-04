Zemřel jihokorejský zpěvák Moonbin. V 25 letech si patrně vzal život

Ve středu večer zpěváka manažer objevil v jeho bytě v Soulu a shledal, že nereaguje, uvedla jihokorejská média s odvoláním na policii.

"Zdá se, že si vzal život, přesnou příčinu smrti ale určí až pitva," uvedla policie. Sebevražda patří v Jižní Koreji k nejčastějším příčinám úmrtí mladých lidí.

Úmrtí zpěváka na svém twitterovém účtu potvrdilo i hudební vydavatelství Fantagio. „19. dubna nás náhle opustil člen skupiny Astro Moon Bin a stal se hvězdou na obloze,“ uvedlo vydavatelství. Jak dodalo, v souvislosti s jeho smrtí prožívá „velký zármutek a šok“.

Den před Moonbinovou smrtí bylo oznámeno, že vystoupí v Pusanu jako člen projektu Moonbin & Sanha, který tvořil spolu s dalším členem své domovské kapely Astro. Duo mělo podle zdrojů CNN vystoupit na podporu kandidatury Pusanu na pořadatelství světové výstavy EXPO 2030.

V souvislosti s Moonbinovou smrtí požádalo vydavatelství Fantagio ve svém prohlášení všechny, aby se „zdrželi spekulativních zpráv“ a umožnili zpěvákově rodině „se s ním v poklidu rozloučit“.



Moonbin vstoupil do showbyznysu jako dětský herec a model v roce 2000. Herecky debutoval v roce 2009, kdy si jako 11letý zahrál v populárním korejském dramatickém seriálu Boys Over Flowers. Ve věku 18 let se v roce 2016 připojil k populární chlapecké skupině Astro.