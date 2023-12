Zemřela hudební ikona 90. let Barbara Haščáková (†43). Proslavily ji skupiny MC Erik & Barbara a Maduar

Právě se přehrává: MADUAR - Do it MADUAR - Do it Video: YouTube

Zpěvačka zemřela už 22. listopadu na Floridě, kde dlouhodobě žila. Její smrt podle TV Markíza potvrdil bratr zesnulé umělkyně Andrej Haščák. Ten uvedl, že lékaři v nemocnici Memorial Hospital ve městě Sarasota, kde žila, určili jako příčinu smrti náhlou cévní mozkovou příhodu.

"Poslední rozloučení s Barbarou se uskutečnilo v úterý 28. listopadu na místní římskokatolické faře. Komorní akt se konal v přítomnosti nejbližší rodiny a úzkého okruhu přátel. V následujících týdnech budou její tělesné pozůstatky přeneseny v urně na Slovensko, pohřbena bude v našich rodných Košicích," uvedl Haščák.

Zpěvačku delší dobu trápily zdravotní problémy se slinivkou břišní, její úmrtí ale bylo pro celou rodinu šokem. "Odešla bez bolesti," uvedla pro agenturu TASR truchlící rodina s tím, že hudba, zpívání a komponování byly její život a naplňovaly ji. Svou osobitostí, charakteristickým hlasem a písněmi rozdávala lásku věrným fanouškům.

"Její písně a hlas tu pro nás zůstávají a budou nám ji připomínat. Děkujeme všem, kteří na ni myslí s láskou zejména v těchto dnech a dají nám možnost vyrovnat se s touto zdrcující skutečností v soukromí," uvedla rodina.

Barbara Hasčáková se narodila v prosinci 1979 v Košicích a nejprve působila ve skupině Maduar, odkud se spolu s Erikem Arestou v roce 1995 oddělili a vytvořili duo MC Erik & Barbara. Společně kralovali diskotékám po celé Evropě.

Album U Can't Stop se stalo bestsellerem v celé Evropě, duo slavilo úspěch s písní Save the Jungle a reprezentovali Slovensko na soutěži Eurovize. O něco později zaznamenali ohromný úspěch také v Japonsku. Mezi jejich další slavné písně patří Summer Nights '95, Keď príde láska, Sen nebo Do it z produkce skupiny Maduar.