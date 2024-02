Zemřela legenda country hudby, zpěvák a skladatel Toby Keith (†32)

"Toby Keith minulou noc 5. února v pokoji odešel, obklopený svou rodinou. Svůj boj sváděl s grácií a odvahou. Prosím, respektujte v tuto chvíli soukromí jeho rodiny," stojí v prohlášení zveřejněném na Keithově webu a sociálních sítích.

Keithovi byla v roce 2022 diagnostikována rakovina žaludku. V září vystoupil na udílení cen People's Choice Country Awards 2023 a obdržel cenu Country Icon Award .

Toby Keith se kromě zpěvu věnoval i skládání hudby a herectví. Stal se jedním z nejúspěšnějších a nejvíce uznávaných umělců v žánru country hudby.

Toby Keith - As Good As I Once Was

Narodil se 8. července 1961 v Clintonu a jeho skladby jsou často charakterizovány silným patriotismem a texty se často dotýkají amerického života, tradic a hodnot.

Keith měl na kontě mnoho hitů, včetně písní jako "Should've Been a Cowboy", "How Do You Like Me Now?!", "Beer for My Horses", "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)" a mnoho dalších. Je znám svým charakteristickým hlasem a stylizovaným vystupováním na pódiu.

Kromě hudby se Keith také objevil v několika filmech a televizních pořadech. Byl respektovanou osobností v country hudbě a jeho kariéra trvala několik desetiletí.