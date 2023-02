Ženské herecké trio z Přátel odhalilo na chodníku slávy hvězdu Courteney Coxové

Jennifer Anistonová (54) a Lisa Kudrowová (59) v proslovu připomněly své třicetileté přátelství s Courteney. Herečka je po Anistonové druhou z Přátel a celkově 2750. celebritou, která toto ocenění získala.

Na adresu Hollywood Boulevard 6268 se v pondělí navzdory dešti sešla řada celebrit, napsal britský bulvární deník The Daily Mail. Kromě hereckých kolegyň Anistonové a Kudrowové vystoupila s projevem i Coxové dlouholetá přítelkyně herečka Laura Dernová. Přišla i Coxové 18letá dcera Coco a partner Johnny McDaid.

"Přátelit se s Courteney znamená být s ní jedna rodina. Od chvíle, co jsme se potkaly, byla přátelská, milující a zajímala se o všechno, co se nás týkalo," uvedla Anistonová. Vzpomněla také na to, jak štáb při natáčení Přátel hrál poker, aby se herci sblížili, a Courteney hru nesnášela. "Ale hrála s námi, protože se chtěla spřátelit," dodala Anistonová, jejíž vlastní hvězda na chodníku slávy je jen několik metrů od hvězdy Coxové.

Role poněkud neurotické, ale milující Moniky Gellerové v Přátelích v 90. letech Coxovou proslavila, ačkoliv už tehdy měla za sebou natáčení několika celovečerních filmů. V témže roce, kdy vyšla první řada Přátel, vyšla také úspěšná kriminální komedie Ace Ventura: Zvířecí detektiv (1994) v hlavní roli s Jimem Carreym a Coxovou.

"Jsme nadšení, že můžeme Courteney Coxovou na Hollywoodském chodníku slávy přivítat! Courteney má v kariéře hned několik významných rolí a víme, že se můžeme těšit na spoustu dalších," napsala v prohlášení Ana Martinezová, producentka Hollywoodského chodníku slávy.