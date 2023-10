Gérard Depardieu se poprvé vyjádřil k obvinění ze zneužívání žen

V otevřeném dopise, publikovaném ve francouzském deníku Le Figaro, Depardieu napsal, že nikdy nezneužil žádnou ženu. "Před soude, před médií, před lynčováním, kterému mě vystavili, se mohu bránit jedině svým slovem," konstatoval 74letý herec.

"Ublížit ženě by bylo jako kopnout vlastní matku do břicha. Do mého domu poprvé přišla žena, šla nalehko, šla do mého pokoje ze své vlastní vůle. Nyní říká, že tam byla znásilněna. Vrátila se podruhé. Nikdy mezi námi nebyl žádný nátlak, násilí ani protesty," napsal.

Francouzská investigativní stránka Mediapart přinesla před šesti měsíci vyjádření více než deseti žen , které francouzského herce obvinily ze sexuálního zneužívání. Některé z případů přitom sahají až do začátku tohoto tisíciletí.

Depardieu byl již koncem roku 2020 obviněn ze znásilnění a sexuálního obtěžování. Trestní oznámení na něj podala nejmenovaná mladá herečka v srpnu roku 2018, která ho obvinila ze dvou znásilnění a sexuálních útoků. Vyšetřování případu stále pokračuje, ačkoli herec jakoukoli vinu popírá.

Gérard Depardieu, jeden z nejvýraznějších a nejuznávanějších herců ve francouzském a světovém filmovém průmyslu, je znám svým talentem, charisma a bohatou kariérou. Narodil se 27. prosince 1948 v malém městě Châteauroux ve Francii. Jeho život a kariéra byly poznamenány mnoha významnými momenty a kontroverzemi.

Jedním z nejvíce diskutovaných okamžiků bylo jeho rozhodnutí v roce 2013 opustit Francii a získat ruské občanství. Důvodem byla jeho nesouhlas s francouzskými daňovými politikami a vysokými daněmi. Toto rozhodnutí vyvolalo rozporuplné reakce veřejnosti a médií.

Další incidenty se týkají jeho vztahů s alkoholem a konflikty s médii. Depardieu byl opakovaně obviňován z nadměrného pití alkoholu a neváhal se vyjadřovat kontroverzně v rozhovorech a veřejných prohlášeních. V roce 2011 byl zadržen na letišti v Paříži za řízení pod vlivem alkoholu, což způsobilo další vlnu negativní publicity.