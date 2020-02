Mají se ve školách učit arabská čísla? Většina Američanů je proti, v Česku je to podobné

Dotazník, který vypracovala společnost Civic Science, hovoří jasně. 56 procent Američanů si nepřeje, aby se děti učily ve školách Arabská čísla. Z 3624 hlasujících jich záporně odpovědělo 2020. Pouze 29 procent se vyjádřilo kladně, zbytek neví.

Autory průzkumu výsledek nepřekvapil, naopak. Tak trochu ho udělali schválně. "Naším cílem v tomto experimentu bylo poškádlit ty, kteří nerozuměli otázce. Většina lidí nezná původ našeho numerického systému, a přesto si přesto vybrala kmenovou odpověď," uvedl ředitel společnosti John Dick.

Průzkum měl poukázat na to, jak lidé reagují, když někde vidí slovo "arabský". Více než polovině pak nedošlo nebo zkrátka neví, že arabská čísla jsou používána po celém světě včetně Číny nebo Japonska, a to i v Česku. Jsou to čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 0.

Je otázkou, jakou odezvu by vyvolala podobná anketa například s otázkou na latinské písmo, které je nejrozšířenější na světě a píše se s ním ve většině zemí světa včetně Česka. Odborníci se namísto toho rozhodli dokázat zaujatost veřejnosti ještě jiným způsobem.

Lidí se zeptali, jestli by se ve školách měla učit teorie stvoření, kterou prosazoval katolický kněz Georges Lemaître. 53 procent lidí opět odpovědělo negativně, pouze 20 procent lidí uvedlo, že ano.

Ve skutečnosti se ale tato teorie učí už desítky let. Lemaître přišel jako první s myšlenkou Velkého třesku a expanzí vesmíru, což o dva roky později prokázal vědec Edwin Hubble.

Faktem zůstává, že ačkoliv byly oba průzkumy realizovány v zámoří, situace u nás není o moc rozdílná. Počátkem loňského roku otázka na arabská čísla vyvolala na tuzemském internetu doslova mánii, do které se zapojily tisíce lidí.

Mnoho z nich dotaz sdílelo napříč sociálními sítěmi, evidovat tak přesný počet odpovědí není možné, prakticky všude ale převážila odpověď "Ne". Češi by se podle veřejnosti arabská čísla učit neměli.

Z dostupných čísel tehdy redakce serveru EuroZprávy.cz spočítala, že proti arabským číslům se vyslovilo zhruba 60 procent respondentů. Nejde sice o oficiální průzkum, přesto jasně ukázal, že situace je stejná u nás i v zámoří. Čísla 1 až 9 a 0 by tak ke spokojenosti mnoha lidí zřejmě měly nahradit římské číslice.