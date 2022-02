KOMENTÁŘ: Cena ropy opět letí nahoru. Poděkovat můžeme i totalitnímu Rusku

Že ale nejde o žádnou legraci, můžeme vidět nejen na stojanech benzínových pump, ale třeba i naposledy při nákupu účasti na získání řidičáku v autoškolách. Vždyť třeba podle vysílání stanice ČRo Plus Českého rozhlasu, způsobí rychle rostoucí cena ropy nárůst ceny řidičského průkazu, jehož průměrná cenovka je za Českou republiky už i nyní tak dost vysoká.

Člověk, který by rád řídil auto, totiž musí zaplatit průměrných sedmnáct tisíc korun. Že je to dost, snad nemusím říkat, jenže i tak dle zjištění ČRo Plus je cenovka za řidičáky v tuzemsku mezi těmi nejnižšími v Evropě. Ale nebude to zřejmě jen řidičák, co kvůli rostoucí ceně ropy vbrzku silně podraží. Připravme se proto s největší pravděpodobností na rychlou jízdu asi všech cenovek v zemi vzhůru.

Stojí za to si v této souvislosti říct, co udělá zvyšující se hodnota ropy na světových trzích s cenami v tuzemsku. Jasným příkladem, co se stane, je cena pohonných hmot na čerpacích stanicích. Analýzu k tomu zveřejnil server Kurzy.cz. Ale nejen tato zpráva, nýbrž i v textu zmiňované americké top banky ‒ Bank of America či Morgan Stanley, Goldman Sachs nebo JP Morgan ‒ jsou zajedno v tom, že cena ropy Brent nejpozději v létě letošního roku dorazí ke zmíněné stovce dolarů za barel.

A některé odhady, v případě, že agresivní a totalitní Rusko, opravdu vyvolá válečný konflikt kvůli invazi na Ukrajinu, počítají s cenou ropy okolo až 150 dolarů za barel. Pak by dle zmíněného článku mohla cena Naturalu 95 vystoupat až k 39 korunám (ne-li víc) za litr. Některé prognózy proto počítají s tím, že benzín i nafta může podražit až o tři koruny na litr oproti současným cenám.

Když si člověk vezme kalkulačku a průměrnou cenu benzínu v ČR, která nyní činí 36.36 koruny u Naturalu 95 za litr, půjde o zdražení ve výši 7 procent. Řeknete si, hmm, to je ok. Možná ano, ale připočtěme k tomu i další statistiky, třeba takový index změny spotřebitelských cen, a pak nám možná úsměv na rtech může zmrznout.

V prosinci loňského roku byla totiž hodnota jeho meziroční změny téměř sedm procent. Jednoduchou matematickou operací pak lze z uvedených informací zjistit, že už se ty ceny zvedají více než o dost. Uvážíme-li, že by se růst cen vinou ropy zvedl v Česku v průměru o oněch sedm procent, nebude to pak, zvláště v některých případech, už žádná selanka.

Agentura Reuters všechno zmíněné dění okomentovala jednoduše: „Napjaté stavy globálních zásob ropy a geopolitické napětí ve východní Evropě a na Blízkém východě zvýšily ceny ropy v letošním roce zatím asi o 15 %. Ceny ropy minulý týden dosáhly nejvyšší hodnoty od října 2014, přičemž cena ropy Brent se dotkla 91,70 USD a cena americké ropy WTI 88,84 USD za barel. Nezbývá než věřit, že sdružení zemí vyvážejících ropu, známé jako OPEC+, přijme ještě takové kroky, které růst ceny zastaví.

Je to sice možná naivní úvaha, vždyť přece to jsou obchodníci, tak proč by zastavovali růst ceny komodity, který jim zvětšuje zisky. Jenže i fakta mluví jasně o tom, že OPEC+ postupně ruší rekordní snížení těžby z roku 2020. Měsíčně zvyšuje denní těžbu o 400 000 barelů, i když reálná těžba zatím tohoto cíle nedosahuje, protože některé členské země sdružení mají se zvýšením technické potíže. Uvidí se proto, co nakonec udělá s produkcí ropy Saúdská Arábie a Rusko. Právě to Rusko, které je nyní ve vztahu k Západu doslova na bodě mrazu.

Seskupování jeho vojenské techniky a vojáků u hranic s Ukrajinou totiž sice nenaznačují nic dobrého, ale je tu pořád naděje, že nepůjde o žádný válečný konflikt. Lepším cenám ropy proto může nahrát nejen navýšení těžby, ale i utišení válečných bubnů na rusko-ukrajinské hranici. Ale máme tu pořád jednu nevyzpytatelnou položku, totiž přírodu. Sněhové bouře v USA, led a mrznoucí déšť totiž jenom přilévají ten „proklatý olej“ do ohně v podobě růstu ceny ropy. Je proto škoda, že jsme se ani za bolševika nenaučili, a to nejen ve Východní Evropě, poručit větru a dešti, aby nezlobily...