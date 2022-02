KOMENTÁŘ: Češi bezhlavě skupují zájezdy. Zdražování a krachu cestovek navzdory

Důvodem je to, že jim pojišťovny neprodloužily pojistku proti úpadku. Cestovních kanceláří v Česku přitom neustále ubývá. Z veřejných zdrojů vyplývá, že zatímco před dvěma lety působilo v tuzemsku na trhu okolo necelých devíti stovek firem, nyní jich funguje skoro o tři sta méně. Jisté je tak to, že se zřejmě budeme muset smířit s tím, že nákup zájezdu bude dražší a tím se možná sníží i počet našich cest za dobrodružstvím.

Obor cestovního ruchu, do kterého patří i nákupy dovolených či nejrůznějších pobytů u cestovních kanceláří, dostává za poslední dva roky pořádně zabrat. Nejen samotná profesní sdružení, ale i řada příběhů lidí z kdysi prosperujícího oboru, nyní hlásí kvůli dopadům celosvětové pandemie covidu milionové ztráty a zatím bohužel ani nevidí světlo na konci tunelu. Podle Světové organizace OSN pro cestovní ruch je právě tento obor, nebo spíše byl, třetím v řadě z hlediska celosvětového exportu (po palivech a chemikáliích) a v roce 2017 činil jeho podíl na globálním obchodu 7 % (UNWTO, 2020). Jenže… nyní je všechno jinak.

Z dat OSN z roku 2020 vyplývá, že celosvětově podporoval cestovní ruch 10 procent pracovních míst a zajišťoval živobytí milionům lidí v rozvojových i rozvinutých ekonomikách. Jen v Evropě podporovalo cestování turistů v roce 2020 přes 27 milionů pracovních míst a miliony soukromých firem. Jenže po vypuknutí covidové pandemie je tento obor jedním z nejvíce dotčených odvětví celosvětové ekonomiky. Jenom v Česku se počítají ztráty pracovních míst v cestovním ruchu kvůli dopadům anti-covidových opatření na desítky tisíc a propady v příjmech ve státním rozpočtu z aktivit tohoto oboru na stovky miliard korun. Není proto divu, že razantním úbytkem turistů, nakupujících služby právě „cestovek“, jsou fatálně ohroženy příjmy firem. A kvůli tomu pojišťovny v tuzemsku tvrdí, že obnovit pojistné smlouvy proti úpadku nebude moct až šedesát procent subjektů domácího trhu.

Co to může přinést, nebo spíše určitě přinese, je zjevné. Na jedné straně konsolidaci trhu, tedy posílení firem, které přečkaly tvrdé rány od covidu a mají sílu na to přežít komplikované tržní podmínky, na druhé straně ale určitě zdražení zájezdů. A to se může týkat nejen už rozbíhající se jarní sezóny, ale hlavně té letní. Podle zjištění iRozhlas.cz mohou zájezdy zdražovat o hodně. Oproti nedávným časům třeba až o čtvrtinu, ale klidně i o 30 procent. Nejen některá tuzemská média, například časopis Forbes, ale i zahraniční tituly proto upozorňují na to, že cestování se i kvůli vyšším cenám stane smysluplnější, lidé si budou pečlivěji vybírat, kam a proč vlastně chtějí vyjet a vytěžit ze všech komplikací mohou právě cestovky. A to proto, že díky svému personálu budou schopnější vyřídit všemožné formality a byrokracii, které kvůli covidu zřejmě hned tak neustanou.

Dá se říct, že právě riziko onemocnění bude i přes četná rozvolnění a prohlášení politiků v řadě zemí o tom, že éra pandemie covidu je za námi, důvodem k tomu, že zájemci o cestování budou muset přesto snášet v řadě zemí nejrůznější kontroly a ověřování o jejich „bezinfekčnosti“. Jasné je i to, že s rostoucími cenami zájezdů nikdo z nás moc nenadělá. Pozitivní zprávou ale je, že i přes výše popsané potíže a problémy, zaznamenávají dosud existující cestovky nečekaně vysokou poptávku po svých službách. Zpravodajský server Novinky.cz uvedl: „Češi se střemhlav pustili do nakupování zájezdů.“ A zájem klientů o dovolené je prý obrovský, někde poptávka dokonce předčila i předpandemický rok 2019, který byl v mnoha ohledech rekordní. Pobyty se ve velkém prodávají nejen na aktuální období, tedy do exotiky či na hory, ale i na léto.

Takříkajíc ruku k dílu by měla ale co nejdříve přiložit také česká vláda. A to nejen pomocí třeba restauratérům, a právě podnikatelům v cestovním ruchu, ale i stanovením jasného a pokud možno ne příliš často měněného systému restrikcí, které cestovnímu ruchu doslova sráží vaz v jeho fungování. Podle Jozefa Síkely, ministra průmyslu a obchodu vlády České republiky bude pomoc cílená, administrativně nenáročná a snadno dosažitelná. Týkat by se měla hlavně prodejců na vánočních trzích, organizátorů adventních trhů, cateringu, restaurací, hudebních klubů, cestovních kanceláří a agentur, organizátorů hudebních a sportovních akcích. Věřme proto, že premiérem Petrem Fialou ohlášená pomoc prostřednictvím kompenzací nejen drobným podnikatelům, ale i malým a středním firmám, bude rychle zpracována a uvedena ve skutečný život.