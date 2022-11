KOMENTÁŘ: Zeman udělil oceněním Zelenského praktickou lekci z pokrytectví

Ano, řeč je o prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Ale popořadě.

Vlastnosti, které u Zelenského Zeman u příležitosti předávání státních vyznamenání vyzvedl především, byly odvaha a statečnost – a to v době, kdy se Ukrajina brání ruské válečné agresi. Za to palec nahoru. Nicméně mluvil o vlastnostech, které bychom u střízlivého hodnocení Zemanova prezidentství hledali zcela marně. A naopak, nalezli naopak zcela rozdílné nazírání světa a zcela jiný světonázor, jehož změnu – jak vidno z diskuzí – mnozí ze Zemanovských příznivců nedokážou vydýchat. Což se dá chápat. Koho by tenhle náhlý obrat nepřekvapil. Jen vemte v potaz:

Ten Zeman, jehož prezidentskou kampaň sponzorovaly firmy z Putinova okruhu vlivu.

Stejný Zeman, který v roce 2014 po anexi Krymu řekl, že zavedení protiruských sankcí nevede k žádnému rozumnému výsledku.

Stejný Zeman, který v roce 2015 říkal, že Krym bude Rusům stačit.

Stejný Zeman, který po dlouhá léta veřejně zpochybňoval práci vlastních národních tajných služeb, jenž opakovaně upozorňovaly na šířící se ruský vliv.

Stejný Zeman, mezi jehož nejbližšími je člověk, který nosil Putina i na obalu telefonu.

Stejný Zeman, který se dlouhodobě stavěl tu za neschválenou ruskou vakcínu proti Covidu, tu za účast ruských firem v tendru na dostavbu Dukovan, a tedy posilování ruského vlivu..

Stejný Zeman, který Moskvě pomáhal po vraždě Skripala šířit všezpochybňující informační mlhu.

Stejný Zeman, který samotnému Putinovi v roce 2017 říkal, že novinářů je příliš a měli by se zlikvidovat….

Stejný Zeman, který neváhal tlačit na odstranění politiků, kteří s jeho postoji nesouhlasili (Petříček, Blatný…).

Stejný Zeman, který - přestože měl přístup ke všem relevantním zpravodajským datům - neváhal tvrdit, že informace o blížící se ruské invazi na Ukrajinu jsou opět další blamáž tajných služeb USA.

Stejný Zeman, který umožnil svým lidem bez bezpečnostní prověrky a vazbami na Rusko, aby se prohrabovali tajnými materiály k vrbětickému výbuchu, který způsobili ruští agenti a zabili přitom dva Čechy…

Ale samozřejmě. Jen blbec nemění názory (jak by řekl sám Miloš Zeman) a záruka trvalého úspěchu je v přizpůsobování (by dodal o pár set let dříve mistr Machiavelli, autor proslulé knihy o umění vládnout, která se jmenuje Vladař). Btw tuhle 400 let starou knihu fakt doporučuji.

Zeman samozřejmě už může naprosto kašlat na to, co si o něm kdo myslí, protože už do žádných voleb nepůjde. Je mu úplně jedno, co si kdo myslí o tom, co dělá nebo nedělá. A teď – v případě Zelenského – už jako mnohokrát předtím prostě jen naslinil prst, aby zjistil, odkud vítr vane nejsilněji. A přizpůsobil se tomu.

Vím, nemá valného smyslu zabývat se skutky jednoho starého muže, který je shodou okolností stále ještě prezidentem. V jeho případě opravdu nemá vůbec žádný smysl ptát se po nějaké názorové kontinuitě, vnitřním etickém ukotvení a tak podobně. Protože máme co do činění s ryzím oportunistou, nezakotveným, prázdným konzumentem moci, který řekne cokoli a udělá cokoli, jen aby z toho získal pro sebe nějaký prospěch. A ti, co mu na nějaké z těch řečí kdy skočili, lze jen politovat a věřit, že se z toho aspoň poučili (i když si osobně myslím, že tahle představa je bláhová až hanba, o čemž nakonec vypovídá setrvalá voličská podpora Zemanova souputníka a velkého podporovatele Andreje Babiše).

Závěrem lze dodat jen to, že se Zeman pokusil udělením nejvyššího vyznamenání alespoň částečně napravit svůj už tak pokřivený obraz v dějinách. Nic víc. Nepodezíral bych ho opravdu ani na vteřinu z reálných sympatií k odvaze a statečnosti ukrajinského národa s níž už od jara čelí ruské invazi a teroru.

Jeho předchozí kroky ho zcela jasně vymezily a jen si jen hraje svou vlastní hru, jako vždy, a to, že jednou náhodou říká něco správného, by nás nemělo zmást.