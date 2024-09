Meteorologové opět rozšířili výstrahu. Povodně už hrozí téměř v celé ČR

"Tlaková níže Boris přináší do našeho území intenzivní a trvalý déšť. Její vliv potrvá minimálně do neděle (15. 9.) a přinese extrémní srážky zejména do jihovýchodní poloviny Česka a do horských oblastí na severu a severovýchodě. Od čtvrtka (12. 9.) do dnešního dopoledne (13. 9.) napršelo ve východní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku většinou 15 až 60 mm, přičemž v Orlických horách lokálně až 80 mm. V západní polovině Čech a na východním okraji republiky napršelo většinou do 20 mm," uvedl ČHMÚ.cz.

Déšť bude podle meteorologů v následujících dnech ještě zesilovat. "Dnes (13. 9.) očekáváme na většině území srážky v rozmezí 40 až 80 mm, zejména na severních horách od Jizerských hor přes Krkonoše, Orlické hory až po Jeseníky lokálně až 100 mm. Na západě Čech budou srážky nižší. Zítra (14. 9.) naprší v jihovýchodní polovině země, na Šumavě a na horách na severu a severovýchodě dalších 40 až 80 mm, lokálně až 100 mm, v Jeseníkách dokonce kolem 200 mm," napsali meteorologové.

V neděli (15. 9.) očekávají srážky v rozmezí 10 až 50 mm, ale na horách na severu může opět spadnout lokálně až 100 mm. Celkové srážky za období od čtvrtka do neděle (za čtyři dny) budou podobné jako včerejší předpoklady – v jihovýchodní polovině země a na horách na severu a severovýchodě Čech se očekává 150 až 300 mm, na návětrných stranách hor může spadnout i více.

"Nejvyšší srážkové úhrny očekáváme nadále v oblasti Jeseníků, kde by mohlo spadnout i přes 400 mm za celé období. Na ostatních územích, s výjimkou západu Čech, budou úhrny mezi 100 a 150 mm," dodali meteorologové.

Na severních návětrných stranách hor budou srážky zesilovány severozápadním až severním větrem, který od dnešního večera do nedělního dopoledne dosáhne v nárazech 15 až 25 m/s (55 až 90 km/h), na horách až kolem 30 m/s (110 km/h). Vzhledem k podmáčené půdě a olistění stromů lze očekávat četné vývraty.

"V důsledku intenzivních srážek očekáváme od pátečního večera výrazné vzestupy hladin vodních toků. Nejvýraznější vzestupy s překročením 3. stupně povodňové aktivity předpokládáme během soboty a neděle," varují meteorologové.

Extrémní srážky už začínají působit první komplikace. V Českých Budějovicích hrozí i vylití menších potoků, proto městští radní doporučují občanům, aby přeparkovali svá auta, pokud je mají zaparkovaná v blízkosti vodních toků. Situace v kraji je horší, než se očekávalo.

Dnes ráno bylo v Česku hlášeno 15 míst s povodňovými stupni, přičemž většina z nich byla na prvním stupni, což značí bdělost. Druhý stupeň, tzv. pohotovost, platil na Chrudimce v Padrtech na Chrudimsku a na Malé Hané v Opatovicích.

Podle dat z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) jsou hladiny toků ve východní části Česka pravděpodobně zvyšovány hlavně preventivním upouštěním nádrží. Za posledních 23 hodin spadlo nejvíce srážek ve Zlatých Horách na Jesenicku, kde bylo naměřeno 59 litrů vody na metr čtvereční. V Česku bude nadále vytrvale pršet a srážky mohou být extrémní. Na většině území ČR hrozí záplavy.

První stupeň povodňové aktivity platil například na Desné v Koutech nad Desnou na Šumpersku a na Hloučele pod vodní nádrží Plumlov, což souviselo s preventivním upouštěním nádrží. Bdělost hlásí i Dyje na stanicích Vranov - Hamry, Znojmo a v Nových Mlýnech, stejně jako Oslava v Mostišti pod přehradou. Vodohospodáři kvůli riziku povodní upouštějí přehrady už několik dní.

Meteorologové varují, že nejkritičtější situace má nastat až o víkendu, ale už dnes by mohly některé řeky dosáhnout i třetího, tedy nejvyššího stupně povodňové aktivity. Nejvíce srážek očekávají v Jeseníkách.