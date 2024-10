Okamžitě se evakuujte, vyzval Biden Floridu. Řítí se na ni nejsilnější hurikán za sto let

„Mohlo by jít o nejhorší bouři, která Floridu zasáhla za posledních více než sto let. Doufáme, že tomu tak nebude, ale v tuto chvíli to tak vypadá," řekl Biden z Bílého domu. Varoval, že evakuace je otázkou života a smrti pro obyvatele oblastí, kam má hurikán dorazit.

Prezident také apeloval na letecké společnosti, aby nezvyšovaly ceny letenek.

Hurikán Milton v posledních hodinách mírně oslabil, ale stále patří do 4. kategorie, s rychlostí větru až 230 kilometrů za hodinu. Národní centrum pro hurikány (NHC) varovalo, že bouře zůstává velmi nebezpečná.

Podle předpovědí by hurikán měl plnou silou udeřit na město Tampa Bay ve středu. Hurikán Milton v pondělí rychle nabíral na síle a během dne se přesunul z kategorie 2 do nejsilnější kategorie 5, následně ale mírně zpomalil.

Floridský guvernér Ron DeSantis v neděli zdůraznil, že se zřejmě nevyhne scénáři, ve kterém Milton zasáhne stát značnou silou. Obyvatelům doporučil, aby se připravili na několik dní bez elektřiny, nachystali si zásoby potravin a vody na týden a byli připraveni na evakuaci. Ta by podle státních úřadů mohla být nejrozsáhlejší na Floridě od roku 2017.

Hurikán Helene, který na konci září zasáhl jihovýchod Spojených států, způsobil největší škody na pevnině od doby, kdy v roce 2005 udeřil hurikán Katrina. Podle nejnovějších informací si vyžádal nejméně 213 obětí, uvádí server The Washington Post.

Nejvíce ztrát na životech, nejméně 106, bylo zaznamenáno v Severní Karolíně, nejvíce postiženém státě. V Jižní Karolíně zemřelo 41 lidí, v Georgii 33, na Floridě 20, v Tennessee 11 a ve Virginii dva. Přesný počet pohřešovaných zůstává neznámý, ale podle agentury Reuters se postupně snižuje, jak probíhají záchranné práce a obnovuje se mobilní spojení.

V postižených oblastech probíhá rozsáhlá obnova zničené infrastruktury. Bez elektřiny zůstává více než 740 000 obyvatel Severní a Jižní Karolíny, Georgie, Virginie a Floridy.

Mnohé silnice jsou stále neprůjezdné, což komplikuje práci záchranářů a doručování pomoci. Na likvidaci následků se podílí i armáda.

V některých oblastech zůstávají lidé bez přístupu k pitné vodě. Například v okrese Buncombe v Severní Karolíně je voda dodávána v cisternách nebo lahvích. V částech Tennessee, kde byly poškozeny čistírny odpadních vod, úřady vyzývají obyvatele, aby vodu před pitím a vařením převařili.

Ministr pro vnitřní bezpečnost Alejandro Mayorkas uvedl, že obnova po hurikánu Helene bude trvat roky a bude velmi nákladná. Navíc se očekává, že v roce 2024 může USA zasáhnout další hurikán. Mayorkas také upozornil, že federální agentura FEMA nemá dostatečné zdroje na zvládnutí celé hurikánové sezóny.