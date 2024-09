Paradoxní počasí. Meteorologové vysvětlili, proč přišla vlna veder na úvod podzimu

Většina lidí se v otázce střídání ročních období řídí podle astronomického členění, kde je definice založena na poloze Slunce na obloze. Z astronomického pohledu teď ještě pokračuje léto, to klimatické přitom v sobotu 31. srpna skončilo a v neděli 1. září začal podzim. Meteorologové na síti X konstatovali, že jejich členění, které se zakládá na dlouhodobém ročním chodu teplot, je mnohem reprezentativnější.

Slunce je totiž v největší výšce nad obzorem v době letního slunovratu na konci června, přesto se po tomto datu nezačne ochlazovat. "Ve skutečnosti díky řadě dalších prvků klimatického systému (např. oceánů) nastává setrvačnost, takže nejteplejším měsícem je v průměru červenec, nikoli červen," uvedli experti z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Období na začátku června odpovídá konci srpna a období kolem podzimní rovnodennosti – tedy začátku astronomického podzimu kolem 22. září – teplotně odpovídá konci dubna. To by asi málokdo označil za letní období. Podobně se na to můžeme dívat i v opačné části roku. Období jarní rovnodennosti kolem 20. března by asi málokdo označil za zimní období," zmínili.

Aktuální nadprůměrné teploty na začátku září podle meteorologů ve skutečnosti odpovídají běžným teplotám uprostřed léta. Může za to nadprůměrně teplá vzduchová hmota, která se nad naším územím drží už déle než týden. "Teploty to tedy jsou typicky letní, ale nikoli v létě, ale na začátku podzimu," dodali.