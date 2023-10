Počasí: Česko opakovaně zasáhne silný vítr, poprvé už v noci na zítra

Když začátkem letních prázdnin vyšla zpráva o tom, že členské země Evropské unie (EU) společně snížily o 19 % množství spotřebovaného zemního plynu mezi srpnem 2022 a lednem 2023, což činilo 41,5 miliardy metrů krychlových této komodity, příliš pozornosti nevyvolala. Počasí bylo více než tropické a málokoho by napadlo, že se nějak může propsat i do vývoje cen energetických komodit. Nyní jsme ale na začátku topné sezóny a každého z nás může napadnout, i kvůli tomu, co se aktuálně ve světě děje, zda kvůli tomu nehrozí drahá zima.