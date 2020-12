Česko zasáhne silný vítr. Může lámat stromy a poškodit domy, varují meteorologové

Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Silný jihovýchodní vítr s nárazy kolem 70 kilometrů v hodině a na horách kolem 110 kilometrů v hodině meteorologové očekávají od noci na pátek do noci na pondělí v Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Ve středních a jižních Čechách má začít foukat o něco později, v pátek večer, a vítr by tam měl dosahovat v nárazech kolem 70 kilometrů v hodině.

Podle meteorologů silný vítr může lámat větve a stromy a způsobit škody na domech. Zkomplikovat by tak mohl i dopravu. Stejné problémy může způsobit sněžení, které meteorologové očekávají do dnešního večera ještě na Moravě a ve Slezsku. Obyvatelé by se tam měli mít na pozoru i před ledovkou, která se tam může tvořit při mrznoucím dešti do dnešní půlnoci.

Sněžení přitom zkomplikovalo dopravu ve velké části Česka již dnes ráno a dopoledne. Na řadě míst havarovala auta a zablokovala silnice, na vině bylo podle policistů často nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky.