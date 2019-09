Léto končí. Nastává podzimní rovnodennost, noci se budou prodlužovat

Dnes v 9:50 středoevropského letního času Slunce vstoupí do znamení Vah, nastává podzimní rovnodennost. Den bude stejně dlouhý jako noc. Dny se budou dál zkracovat do 22. prosince, na kdy připadne zimní slunovrat. I když astronomické léto dneškem končí, letní čas vydrží do 27. října.