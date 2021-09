Předpověď počasí na září: Přijde babí léto?

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Po deštivém a chladném úterý se bude od středy postupně oteplovat, srážky do konce týdne také vymizí. Týdenní průměrná maxima kolem 20 stupňů Celsia meteorologové očekávají až do konce září. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu počasí, které dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).