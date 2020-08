Pákistán bičují monzunové deště. Karáčí je zaplaveno, desítky mrtvých

Lijáky v zemi poničily asi tisícovku domů, zaplaveno je i přístavní město Karáčí, informovala agentura AP s odvoláním na pákistánské úřady.

Z jižní provincie Sindh je hlášeno 31 mrtvých, z provincie Chajbar Pachtunchvá 23, jihozápadní provincie Balúčistán má 15 obětí a Paňdžáb osm. Třináct lidí zahynulo na dalších místech na severu Pákistánu.

When people of #Karachi try to get on to the Shahrah e Faisal from their offices in #KarachiRain. pic.twitter.com/sOF2AFXaj8