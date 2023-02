Předpověď počasí na příští víkend: Zima nás zatím neopustí, napadne další sníh

Čína udržuje kontakt se všemi stranami konfliktu na Ukrajině, včetně vlády v Kyjevě, řekla dnes mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Uvedla to v reakci na prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by přivítal jednání s Pekingem poté, co Čína v pátek představila svůj plán na ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem.