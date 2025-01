Předpověď počasí na víkend. Zimní bude maximálně na horách

Počasí o víkendu ovlivní to, co se stane v pátek, kdy přes střední Evropu přejde teplá fronta. Za ní bude do Česka proudit od jihozápadu teplý vzduch a brázda nízkého tlaku vzduchu se bude postupně přesouvat z východního Atlantiku nad západní a střední Evropu.

O víkendu nás tak čekají nejteplejší dny z celého probíhajícího týdne. Sobotní maxima dokonce dosáhnou dvouciferných hodnot, mají se zastavit na 10 °C. Zároveň ale mohou být při slabém větru až o sedm stupňů nižší. Nedělní nejvyšší teploty budou jen nepatrně nižší.

Předpověď na sobotu:

Zataženo až oblačno, místy mlhy. Ojediněle, na severozápadě Čech místy, déšť nebo mrholení. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C, při slabém větru kolem 3 °C. Mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s, místy jen slabý do 3 m/s.

Předpověď na neděli:

Zataženo až oblačno, místy mlhy. Ojediněle déšť nebo mrholení. Nejnižší noční teploty +4 až 0 °C, v západní polovině Čech až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, zejména na Českomoravské vrchovině a severozápadě Čech kolem 3 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s, místy jen slabý do 3 m/s.