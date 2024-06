Tropické počasí v Česku? Meteorologové řekli, kdy se dočkáme třicítek

Meteorologové v úterý na síti X uvedli, že na nadcházející víkend se postupně začne oteplovat, takže v sobotu odpoledne vyšplhají teploty na 25 °C. V noci pak ale přejde přes Česko studená fronta, která přinese ochlazení.

Na začátku příštího týdne je pak hodně pravděpodobné oteplení, které už by mělo připomínat klasičtější příliv tropických teplot tak, jak jej známe z posledních let. "Velmi teplý vzduch by se k nám měl dostávat od jihozápadu původně až z oblasti severozápadní Sahary. Minimálně v první polovině týdne nás čeká počasí stabilní a relativně slunečné a beze srážek," sdělili odborníci.

V tuto chvíli ale ještě není jisté, jak výrazné bude toto oteplení. "Od úterý by se s velkou pravděpodobností měly ale odpolední maximální teploty pohybovat již kolem 30 °C, vyloučeny nejsou ani teploty vyšší. Zcela nejasné je v tuto chvíli to, kdy by mohlo toto teplé období skončit. Uvidíme," dodali meteorologové.