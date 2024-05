ROZHOVOR | Jak se chovají Češi na dovolené? Rádi si připlatí za luxusnější služby, říká manažerka cestovky

Rok 2024 bude třetím rokem, a tedy úplnou sezónou po celosvětové covidové pandemii, jak se změnil trh s dovolenými? Vrátila se poptávka na úroveň před covidových let?

Češi patří mezi velké milovníky cestování, a tak poptávka po dovolené nejen že dostihla tu z roku 2019, ale dokonce ji předčila. Klienti se naštěstí zbavili obav, způsobených pandemií, a začínají opět ve velkém kupovat dovolené a plánovat zájezdy s několika měsíčním předstihem, tak jako byli zvyklí v předcovidové době.

Loňský rok byl ve znamení vysoké inflace, vysokých cen energií, a tedy snížení životní úrovně obyvatel. Jak se tato situace propsala do nákupu dovolených. Byl znát v loňském roce nižší zájem o nákup dovolených v zahraničí a jaký trend sledujete v letošním roce?

Loni (a defacto i předloni) lidé prožívali obavy ze strmého zdražování, extrémních cen energií, vysoké inflace atd. Černé scénáře, že by lidé přestali jezdit na dovolené a cestovat obecně, se ovšem nenaplnily a naše cestovní agentura naopak eviduje narůstající zájem klientů. Predikce ekonomů a odborníků očekávaly, že zájem Čechů o nákup dovolené bude strmě klesat a CK budou trpět, protože dovolená je zbytná věc, kterou si lidé raději odpustí. Tato očekávání se naštěstí nenaplnila. Ukázalo se, že pro tuzemské cestovatele dovolená není znakem luxusu, ale životní potřebou pro mnoho lidí.

Domníváme se, že u některých klientů stále ještě dobíhají finanční rezervy z doby covidu, kdy mnoho lidí nejen nemohlo cestovat, ale neutráceli ani za jídlo v restauracích, které byly zavřené nebo za oblečení, které neměli kam nosit. Hlad po zážitcích, který po covidu nastal a vědomí, že možnost svobodného cestování nemusí být samozřejmostí, u spousty lidí posílil vnitřní touhu po každoroční dovolené, kterou si nechtějí odříct. Část z nich to bere jako odměnu po celém roce plném pracovních povinností a část z nich zase jako hezkou příležitost strávit více času s rodinou. S ohledem na dvoucifernou inflaci se lidé zkrátka rozhodli, že než aby jim inflace znehodnotila naspořené peníze, raději si dopřejí krásnou dovolenou jednou nebo i vícekrát ročně. Cestování a zážitky s ním spojené, to je investice, kterou vám pak už nikdy nikdo nevezme.

Dovolená pro celou rodinu není dnes rozhodně levná záležitost, je znát, že by vaši zákazníci více využívali vlastní dopravu nebo preferují levnější autobusovou dopravu na úkor té letecké?

Je to přesně naopak. Dlouhodobě vidíme, že lidé si chtějí na dovolené opravdu odpočinout a užít luxusu. Největší zájem je o 4 a 5 hvězdičkové hotely a all inclusive, nebo dokonce ultra all inclusive stravování. Zároveň roste počet klientů, kteří se na dovolenou přepravují letecky.

Doprava: 87 % letecká (o 3 % výše než loni), 11 % vlastní (o 3 % méně než loni), 2 % bus

Strava: 75 % all inclusive (o 4 % více než loni), 13 % polopenze (o 2 % více než loni), 6 % snídaně

Ubytování: 4* 46 %, 5* 27 % (o 2 % více než loni), 3* 20%

Délka pobytu: 51 % na 8 dní, 11 % na 7 dní, 10 % na 9 dní (o 3 % více než loni)

Jak se v dnešní digitální době mění návyky v nákupu dovolených? Jsou některé kanály stále ještě efektivní nebo se nákup čím dál více stěhuje na internet?

Trend digitalizace se pochopitelně projevuje i v cestovním ruchu. Zatímco v minulosti lidé nejraději kupovali zájezd na pobočkách, kde mohli listovat tištěnými katalogy o velikosti telefonního seznamu, případně se doptat na detaily zájezdu telefonicky, dnes je nejsnazší a nejoblíbenější cestou online koupě dovolené. Zájem o tento způsob výběru pobytu každoročně roste. Klienti si mohou u nás webu přehledně prohlédnout zájezdy více než 250 cestovních kanceláří, porovnat ceny, vybrat si ideální hotel, přečíst si recenze klientů a udělat si tak jasno, který zájezd je pro ně ten pravý. Není tak divu, že online koupě zájezdu je u nás na prvním místě. V žebříčku následuje prodej na pobočce a na třetím místě je prodej po telefonu.

Invia má aktuálně přes 130 poboček po celé republice a jejich počet každoročně rozšiřujeme. Osobní způsob prodeje preferuje též velké množství zákazníků. Jsou zkrátka zákazníci, kteří nakupují online a preferují tento způsob prodeje, stejně tak máme klienty, kteří jsou věrní nákupu na pobočkách, kde je odborník schopen zodpovědět veškeré dotazy klienta na místě. Každý si tak může vybrat, jaký způsob mu vyhovuje.

Mění se věková struktura vašich zákazníků nebo jde v čase stále o stejnou věkovou hranici?

Struktura našich zákazníků je vesměs pořád stejná. Ale jeden trend posledních let jsme vypozorovali – evidujeme stále stoupající počet cestujících seniorů, kteří vyráží na dovolenou k moři. Meziročně se zdvojnásobil počet lidí nad 70 let, kteří si u nás objednali letní zájezd.

Asi každý z nás plánuje svou dovolenou poměrně dlouho dopředu, kdy je ale ten správný moment pro nákup dovolené z hlediska nejlepšího výběru a zároveň nejlepší možné ceny?

Zejména pro rodiny se nejvíc vyplatí zakoupit si zájezd v první vlně first minute nabídky. Tyto nabídky zveřejní cestovní kanceláře obvykle již po skončení letní sezony, tedy na podzim.

Díky včasné rezervaci lidé mohou ušetřit až 50 procent. U vybraných first minute zájezdů se často neplatí za dětské letenky, případně mají děti celý pobyt zdarma. U nákupu s předstihem je nejširší výběr hotelů – např. těch nežádanějších tedy hotelů s animačním programem v češtině, široká nabídku hotelů s aquaparky apod. Současně jsou k dispozici i rodinné pokoje s možností dvou přistýlek pro děti, kterých je v hotelích jen omezený počet. Pro bezdětné je zde výběr z adult only hotelů, nebo třeba z nudistických pobytů.

Nízká záloha na osobu, v řádu několika stokorun, je dnes už dostupná pro většinu zájezdů, pokud nakupujete ve first minute období. Lidé nemusí platit celou dovolenou ihned v době rezervace, ale postupně, přičemž poslední částka je splatná až několik týdnů před dovolenou.

Zároveň je u vybraných zájezdů k dispozici možnost změnit destinaci i termín pobytu dokonce až do 10 dnů před odjezdem. I když si pobyt lidé pořídí rok dopředu, nemusí se stresovat, že jim do data dovolené nakonec něco skočí nebo že během roku zatouží po jiném místě. Běžné je též storno zdarma např. až 30 dní před odletem na dovolenou.

Pokud klient cestuje sám nebo v páru a nezáleží mu na tom, zda pojede do Řecka, Turecka či Bulharska, zda zbyde 3* nebo 4* ubytování, zda bude mít zájezd bez stravy či s polopenzí, může zariskovat a nechat nákup až na poslední chvíli. Je třeba si ale uvědomit, že last minute prodej je prodej zájezdů, které zbyly z období včasného prodeje. Není možné si tak vybírat z nejširší nabídky hotelů, termínů a odletových míst, nicméně i tyto zájezdy mají svou klientelu.

Jaké jsou trendy letošního roku? Jsou nové destinace, které zažívají boom mezi zákazníky nebo je zájem stále o stejné destinace?

Žebříček nejpopulárnějších destinací pro dovolenou se příliš neliší, ať se jedná o rodiny s dětmi, páry nebo seniory. Nejvíce se u nás prodává tradičně Egypt, Turecko, Řecko, Bulharsko, Chorvatsko, Tunisko, Itálie, Španělsko, Kanárské ostrovy, Albánie, Rakousko a ČR.

Mezi ne zcela tradiční destinace, které u českých turistů získávají stále více obliby, patří Albánie, Černá Hora, Madeira, Omán, a díky přímému leteckému spojení z Prahy také nově třeba Madagaskar, Keňa či Zanzibar. Letošními novinkami pak jsou např. lety na Azorské ostrovy, odlety z regionálních letišť, jako jsou České Budějovice, Pardubice nebo Karlovy Vary.

Žhavou novinkou pro letošní rok je také ostrov La Palma, spadající pod Kanárské ostrovy, kam se letos poprvé dá létat přímým letem z Prahy. La Palma není klasickou plážovou destinací, turisté sem přijíždějí spíše za přírodními krásami, vynikající kuchyní, hvězdnou noční oblohou i příjemně uvolněnou atmosférou. Jedná se o vulkanicky nejaktivnější z Kanárských ostrovů.

Zapomenout nesmíme ani na přímé lety do exotických destinací, které se na českém trhu objevily před 2 lety a zájem o ně každoročně roste. Klienti se díky přímým letům nemusí obávat jazykové bariéry ani náročných přestupů na velkých mezinárodních letištích.

Pro zimu 24/25 si cestovní kanceláře připravily například přímé lety (kromě Dominikánské republiky, Zanzibaru, Thajska, Keni, Madagaskaru a dalších) nově i na Mauricius. Výhodou je, že odlety do exotiky jsou možné napřímo i z Brna či Ostravy.

Další trend, který jsme letos vypozorovali je, že klienti chtějí cestovat do vybraných destinací mimo hlavní sezonu. Letos poprvé bylo možné se dostat do Turecka a dalších destinací přímým spojem z Prahy po celou zimní sezonu. Turecko je oblíbenou celoroční destinací pro obyvatele Německa a třeba i Polska již mnoho let. Toto se zatím čeští cestovatelé teprve učí. Nicméně již v dubnu měla Praha přímé spojení nejen z Tureckem, ale i některými řeckými ostrovy, Kyprem, Mallorcou a dalšími, dříve tradičně letními destinacemi.