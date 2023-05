Američané stále nepoznali v Tampere porážku, Lotyši se po další výhře zase přiblížili k postupu

Mohlo by se zdát, že utkání s Rakouskem by mohlo být pro Američany jednoduché, jenže už první třetina ukázala, že favorité budou mít v zápase problémy s využitím nabídnutých příležitostí. Právě v první dvacetiminutovce měli například k dispozici hned dvě přesilovky, když byl pokaždé vyloučen Rossi. Vždyť během nich neměli ani jedno vážnější ohrožení soupeřovy klece. Naši jižní sousedé tak díky tomu chytli tempo zápasu a díky tomu se tak hrál nečekaně vyrovnaný hokej. Navíc mohli Rakušané i skórovat a to hned dvakrát po šancích Raffla a Zwergera.

Posledně jmenovaný se dostal do další příležitosti ve 22. minutě, kdy ale opět netrefil. Postupem času favorité ze zámoří přidali na bruslení, stejně jako na agresivitě a tudíž začali více určovat tempo hry. Blízko k prvnímu gólu byl O'Connor, jemuž se ale brankáře Starkbauma překonat nepodařilo. Tento muž s maskou pak neinkasoval ani po americkém přečíslení dva na jednoho. Až ve 28. minutě už ale Starkbaum našel přemožitele. Stal se jím tehdy Grimaldi, jenž skóroval po spolupráci s Boninem. Následně však Rakušané dostali možnost první přesilové hry a hned ji dokázali využít, konkrétně kapitánu Rafflovi, jenž zužitkoval parádní příhru Schneidera. Radost z vyrovnání ale Rakušanům netrvala dlouho, za chvíli totiž na 2:1 skóroval Mazur.

Když pak ve 44. minutě na 3:1 zvýšil po své vlastní akci Hutson a následně obrovské šance neproměnili Schneider se Zwergerem, bylo už pomalu jasné, že nakonec ani tentokrát cestu USA za dalšími třemi body Rakušané nezkomplikují. Zvlášť, když ještě v 52. minutě právě Zwerger neproměnil trestné střílení. V závěru se rozhodli Rakušané ke hře bez brankáře, ale byli to oni, kdo inkasovali počtvrté. Do prázdné branky se ještě trefil Perbix.

Lotyši přiživili naděje na čtvrtfinále těsnou výhrou po boji s Norskem

Zatímco v úterý stačil Norům jen jeden gól k výhře nad Slovinci, podobná taktika na Lotyše nestačila. O gól pro Norsko se pokoušel v úvodu Oldena, ale neúspěšně. Oběma týmům následně nešly přesilové hry, v závěru třetiny přečkali Lotyši i zakončení Valkvae Olsena, který nevyužil přečíslení tři na dva. Stejně tak se svou bekhendovou dorážkou neuspěl ani Berg-Paulsen.

Lotyši tak tedy mohli děkovat po první třetině gólmanu Šlilovsi, že stav byl stále bezbrankový. Po návratu na kluziště to za pačesy na lotyšské straně vzal Abols, jenž sice nejprve neproměnil velikou příležitost, ale následně skóroval v závěru norské přesilovky. Za chvíli už to bylo 2:0 pro Lotyše, když poslal Keninš puk k Andersonsovi, který vypálil z voleje. To byly dvě těžké rány pro norský tým, ze kterého už se jen těžko vzpamatovával. Navíc v polovině zápasu mohli Lotyši vstřelit klidně třetí gól, kdyby ovšem proměnili dvojnásobnou přesilovku. Po jejím skončení se povedlo Norům snížit zásluhou Hoffa po přečíslení dva na jednoho.

Začátekb třetí třetiny nabídl opatrnější hokej, během kterého mohl vyrovnat Nörstebö. Seveřanům však zhatil plány jejich jinak skvěle chytající gólman Haukeland, jenž poté, co měli Norové sami přesilovku, nesmyslně vyhodil kotouč ze hřiště. Hrálo se tak čtyři na čtyři a právě při této příležitosti zahrozil Daugavinš, ovšem Haukeland si svůj předešlý omyl odpracoval. Když pak v závěru šel na druhé straně ven Zile, Norové se rozhodli hrát šest proti čtyřem s odkrytou klecí, ale pobaltskému houževnatému celku se podařilo jednobrankové vedení nakonec ubránit až do závěrečné sirény.

Mistrovství světa v lením hokeji 2023 (17.5.2023):

Skupina A (Tampere):

USA – Rakousko 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Grimaldi (Bonino, Mackey), 39. Mazur (Tynan, Hutson), 44. Hutson (Perbix, Coronato), 58. Perbix (Brown, Farrell) - 38. Raffl (Schneider, Rossi). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Kaukokari - Onni Hautamäki (oba Fin.), Synek (SR). Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 7676

USA: Petersen - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Eyssimont - Mazur, Tynan, Gauthier - Coronato, Brown, Farrell - Bjork. Trenér: Quinn

Rakousko: Starkbaum - Maier, Strong, Zündel, Heinrich, Nickl, B. Wolf, Brunner, Wimmer - Neubauer, Haudum, Ganahl - Thaler, Nissner, Raffl - Schneider, Rossi, Zwerger - M. Huber, Wukovits, P. Huber. Trenér: Bader

Skupina B (Riga):

Lotyšsko - Norsko 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Abols (Balcers, Daugavinš), 24. Andersons (Keninš) - 35. Hoff (H. Salsten). Rozhodčí: Bloski (Kan.), Schrader (Něm.) - Davis (USA), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. Diváci: 6872

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Keninš, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Džerinš, Rihards Bukarts - Krastenbergs. Trenér: Vitolinš

Norsko: Haukeland - Nörstebö, Lilleberg, Johannesen, Engeland Andersen, Krogdahl, Kasastul, Hansen - Valkvae Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - Olden, Trettenes, Martinsen - E. Salsten, K. A. Olimb, Haga - Vesterheim, H. Salsten, Hoff. Trenér: T. Johansson

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (16.5.2023):

Skupina A (Tampere):

Dánsko – Rakousko 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 10. N. Ehlers (Jensen Aabo, O. Lauridsen), 34. Andersen (Aagaard), 47. Jensen Aabo (Andersen, Aagaard), 52. N. Jensen (M. Lauridsen), 54. Lassen (Andersen), 58. Russell (N. Ehlers) – 28. Raffl (Schneider, Heinrich), 49. Schneider (Rossi, Maier). Rozhodčí: Fernandez (USA), Hunnius - Hofer (oba Něm.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 3131

Dánsko: Dichow – Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, A. Koch, O. Lauridsen, Krogsgaard, Gammelgaard – N. Ehlers, Russell, N. Jensen – Boedker, Poulsen, Storm – Andersen, Moelgaard, Scheel – Olesen, Wejse, Bau Hansen – Aagaard. Trenér: H. Ehlers

Rakousko: Kickert – Nickl, B. Wolf, Heinrich, Zündel, Brunner, Maier, Wimmer, Strong – M. Huber, Wukovits, P. Huber – Raffl, Nissner, Schneider – Zwerger, Rossi, Haudum – Ganahl, Achermann, Thaler. Trenér: Bader

Francie – Maďarsko 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Bertrand (Gallet, Rech), 30. Boudon (Bertrand, T. Bozon) - 20. Stipsicz (Sebök, Hári), 34. Galló (Sebök, Kiss), 62. Bartalis (Erdély, M. Horváth). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Langin - Mackey (oba Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 3075

Francie: Ylönen - Boscq, Gallet, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Guebey, Thiry - T. Bozon, Boudon, Texier - Bertrand, Claireaux, Perret - Rech, Addamo, Leclerc - S. Treille, Ritz, K. Bozon - Fabre. Trenér: P. Bozon

Maďarsko: Bálizs - Fejes, Stipsicz, Hadobás, Szabó, M. Horváth, Kiss, Garát, Pozsgai - Galló, Hári, Sebök - Erdély, Bartalis, Sofron - Terbócs, Papp, G. Nagy - Vincze, K. Nagy, Csányi. Trenér: Constantine

Skupina B (Riga):

Slovinsko – Norsko 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 15. Berg-Paulsen (Johannesen, Valkvae Olsen). Rozhodčí: Bloski (Kan.), Holm (Švéd.) – Constantineau (Fr.), Hynek (ČR.). Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 2167

Slovinsko: Krošejl – Gregorc, Pavlin, Magovac, Čepon, Mašič, Crnovič, Štebih – Urbas, Jeglič, Verlič - Sabolič, Tičar, Kuralt – Drozg, Simšič, Ograjenšek – Tomaževič, Čimžar, Zajc – Pance. Trenér: M. Kopitar

Norsko: Haukeland – Nörstebö, Lilleberg, Johannesen, Björgvik Holm, Krogdahl, Kasastul, Engeland Andersen – Valkvae Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen – Olden, Trettenes, Martinsen – E. Salsten, K. A. Olimb, Haga – Granath,H. Salsten, Hoff . Trenér: T. Johansson

Švýcarsko – Kazachstán 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. Geisser (Haas, Miranda), 28. Herzog (Fora, Riat), 31. Riat (Richard, Herzog), 41. Niederreiter (Malgin, Kukan), 50. Loeffel (Senteler). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Sewell (Brit.) – Davis (USA), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 0:3. Využití: 1:0. Diváci: 2792

Švýcarsko: Genoni – Marti, Kukan, Loeffel, Fora, Glauser, Geisser – Niederreiter, Corvi, Ambühl – Fiala, Malgin, Ch. Bertschy – Miranda, Haas, Simion – Herzog, Richard, Riat – Senteler. Trenér: Fischer

Kazachstán: Šutov (51. Bojarkin) – S. Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Koroljov, Gajtamirov, Butěnko, Dichanbek – Starčenko, Šestakov, Rymarev – N. Michajlis, Muchametov, Muratov – Rachmanov, Omirbekov, Savickij – Kajyržan, Mangisbajev, Musorov. Trenér: Mambetalijev