Bývalé vedení Barcelony hanělo Messiho, ukazují uniklé zprávy z Whatsappu

Poněkud netaktní slovník si vybrali pro pojmenování Lionela Messiho na začátku roku 2021, kdy ho například nazývali trpaslíkem či dokonce krysou, přičemž tak měli narážet na Messiho sobecký přístup v době koronaviru. Tehdy se katalánský gigant nacházel v tíživé finanční situaci. Současná kauza pak souvisí s e-mailem ze začátku roku 2021, ve kterém byla zveřejněna výše Messiho platu.

„Barto (Bartomeu), nemůžeš chovat úctu k téhle kryse z kanálu. Klub mu dal všechno a on se rozhodl, že nastolí diktaturu, bude řídit přestupy, smlouvy, rozhodovat o sponzorech a vše v jeho prospěch," napsal například konkrétně Ponti v jedné ze zpráv. Ponti totiž tehdy chtěl, aby veřejnost věděla, nad čím vším měl v klubu Messi hlavní slovo a za co částečně vydělal díky provizím bratra a hráčského agenta Rodriga Messiho.

„K číslům jeho smlouvy bychom měli přidat Pinta, obnovení smlouvy Suáreze, Jordiho Albu a prodloužení Ansu Fatiho," navrhoval pak dále Ponti bývalému vedení a pokračoval: „A především hromadění jeho vydírání a neúcty, kterou jsme tomu hormonálnímu trpaslíkovi trpěli. Barceloně vděčí za svůj život, a když pak přijde covid, on napíše legendární požadavek: ‚Snižte plat všem ostatním, ale na můj a Luisův (Suárezův) nesahejte.' Doufám, že odejde a pro lidi se stane lhostejným. To je to nejhorší, co ho může potkat.“

Messi pak nebyl jediným vděčným terčem útoků ze strany Pontiho. Trefoval se i do jeho tehdejších spoluhráčů, mimo jiné i do Gerarda Piquého nebo Sergia Busquetse. Dodejme, že velkoklub byl pochopitelně zadlužen příliš už v době před covidem, tato situace ale jeho hospodaření ještě ztížila, podle současného šéfa Barcelony Joana Laporty se dluh kvůli covidu navýšil na 1,35 miliardy eur.

Nejen kvůli těžké finanční situaci, ale určitě i kvůli špatným vztahům s vedením nakonec Messi předloni v létě odešel do Paris Saint Germain, navzdory tomu, že sám chtěl v Katalánsku pokračovat.