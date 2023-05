Češi se ve čtvrtfinále utkají s Američany. Rozhodli o tom Lotyši v prodloužení se Švýcary

Jako první udělal na začátku druhé třetiny radost celému lotyšskému národu Indrašis, to ale ještě domácí hokejisté netušili, že cesta k vytouženému bodovému zisku z tohoto mače bude skutečně jako na houpačce. O tři minuty později sice vyrovnal Fiala, záhy ale využili Lotyši toho, že soupeř byl ještě v euforii a po výtečné individuální akci vrátil Lotyšsku jednobrankové vedení Abols.

O dramatičnost zápasu se ve třetí třetině postarali favorizovaní Švýcaři, kteří v rozmezí od 48. do 54. minuty se otočili skóre. Prosadili se Miranda s Ambühlem. To ale stále nebylo všechno. Sedmdesát vteřin na to pobaltský celek předvedl další rychlou odpověď v zápase a nezaznamenal ji nikdo jiný než nejzkušenější kapitán Daugavinš. Právě tento gól zařídil tolik potřebný bod pro Lotyše k tomu, aby postoupili ze skupiny. Ještě větší radost z vítězství v tomto zápase pak v prodloužení zařídil Balcers gólem v přesilovce.

Švédové duel o první místo ve skupině A s USA zdramatizovali. V prodloužení ale prohráli

Lotyši takříkajíc zabili dvě mouchy jednou ranou, jelikož rozhodli o konci Slováků na tomto MS svým postupem a gólem v prodloužení pak rozhodli o příštím soupeři Česka v nejdůležitějším zápase turnaje, tedy ve čtvrtfinále. To se v něm ve čtvrtek od 15:20 nakonec utká s Američany.

Ti si udrželi v úterý svou neporazitelnost na tomto šampionátu i po duelu o první místo ve skupině A se Švédskem. I to bylo před tímto duelem dosud neporažené. A navíc to vypadalo pro Seveřany zprvu v tomto utkání lépe. Po opatrném úvodu se totiž o první pozdvižení v 6. minutě postaral Eyssimont, jenž za tvrdý faul kolenem vůči Sandinovi, za který dostal pět minut plus do konce zápasu. Následně Samberg šel ven za zdržování hry a Seveřané tak měli k dispozici dvojnásobnou přesilovku pět na tři. Právě během ní se „Třem korunkám“ povedlo otevřít skóre, když Carlsson dokázal zužitkovat Tömmernesovu přihrávku. Dvojnásobnou přesilovku v první třetině hráli i Američané, ti ji ale tehdy nevyužili. Až při hře pět na čtyři se zámořským hráčům podařilo vyrovnat zásluhou kapitána Bonina.

I v následujících minutách se nechávali Švédové vylučovat a i ve druhé třetině se museli bránit pouze ve třech. Ani v oslabení proti čtyřem a následně ani proti pěti tentokrát neinkasovali. Neinkasoval však pak na druhé straně ani DeSmith, na něhož si nepřišli Raymond s Carlssonem. Psala se 34. minuta, když se Spojeným státům povedlo dostat se do vedení. A opět tomu napomohla přesilovka, v níž uspěl se svou dorážkou Garland. Za chvíli mohlo přijít vyrovnání, všem Nylander ve svém úniku neuspěl. Naopak Hutson na druhé straně ano a bylo to už 3:1 pro USA.

Přestože ze začátku třetí třetiny nic nenapovídalo tomu, že půjde o dramatický závěr, jelikož se tehdy hrálo očekávaným způsobem, tedy podle not Američanů, v 55. minutě to přišlo. Tehdy Carlssonovu střelu ztečoval do vlastní sítě Tuch a dvě minuty před sirénou pak vyrovnal Liljegren. Ten poslal zápas do prodloužení, které trvalo jen 97 sekund, než ho ukončil Samberg, jenž tak nedopustil první prohru USA na tomto šampionátu.

Program čtvrtfinále:

15:20 USA - Česko

19:20 Kanada - Finsko

15:20 Švýcarsko - Německo

19:20 Švédsko - Lotyšsko



Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (23.5.2023):

Skupina A (Tampere):

Německo – Francie 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Ehl (Stachowiak, Tuomie), 16. Tiffels (Peterka, Kahun), 23. Peterka, 44. Fischbuch (Wissmann, Noebels), 54. Kastner (Noebels, Wissmann). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Hürlimann (Švýc.) - Kroyer (Dán.), Nothegger (Rak.). Vyloučení: 3:5, navíc Farnier (Fr.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 8598

Německo: Niederberger - M. Müller, Seider, J. Müller, Wissmann, Szuber, Gawanke, Wagner - Peterka, Kahun, Tiffels - Soramies, Sturm, Ehl - Noebels, Kastner, Fischbuch - Tuomie, Stachowiak, Schütz - Varejcka. Trenér: Kreis

Francie: Ylönen - Gallet, Boscq, Llorca, Chakiachvili, Onno, Crinon, Thiry - Texier, Boudon, T. Bozon - Rech, Addamo, Leclerc - Bertrand, Claireaux, Treille - Farnier, Valier, K. Bozon. Trenér: P. Bozon

Švédsko – USA 3:4 v prodl. (1:1, 0:2, 2:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Carlsson (Tömmernes, O. Lindberg), 55. Carlsson (Berggren, Linus Johansson), 58. Liljegren (Tömmernes, Lindberg) – 17. Bonino (Gauthier, Tynan), 34. Garland (Mazur, Grimaldi), 40. Hutson, 62. Samberg (Mazur, Tynan). Rozhodčí: Langin (Kan.), Schrader (Něm.) – Hynek (ČR), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 7:4, navíc Eyssimont (USA) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 8781

Švédsko: Lars Johansson – Sandin, Liljegren, A. Lindholm, Tömmernes, L. Bengtsson, Nemeth, Pudas – Berggren, Carlsson, Raymond – Grundström, P. Lindholm, A. Petersson – Everberg, O. Lindberg, A. Nylander – Silfverberg, J. de la Rose, M. Sörensen – Linus Johansson. Trenér: Hallam

USA: DeSmith – Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, C. Mackey, Thrun, Hutson – A. Tuch, Bonino, Grimaldi – Garland, O'Connor, Eyssimont – Mazur, Tynan, Gauthier – Coronato, Brown, Farrell – Bjork. Trenér: Quinn

Finsko – Dánsko 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Anttila (Matinpalo, Björninen), 4. Ohtamaa (Rantanen, Hartikainen), 19. Pokka (Seppälä, Kakko), 23. Björninen (Pesonen, Seppälä), 36. Lammikko (Seppälä), 39. Kapanen (Kakko, Suomela), 43. Matinpalo (Björninen, Oksanen) - 43. N. Ehlers (Krogsgaard, Gammelgaard). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Sewell (Brit.) - Briganti (USA), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 11.491

Finsko: Larmi - Ohtamaa, M. Lehtonen, Koivisto, Määttä, Pokka, Seppälä, Matinpalo, Friman - Rantanen, Manninen, Hartikainen - Kapanen, Suomela, Kakko - Armia, Lammikko, Pesonen - Anttila, Björninen, Oksanen. Trenér: J. Jalonen

Dánsko: G. Sörensen - Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, A. Koch, Krogsgaard, Gammelgaard - N. Ehlers, Russell, N. Jensen - Boedker, Moelgaard, Storm - Asperup, Poulsen, Bau Hansen - Andersen, Aagaard, Olesen. Trenér: H. Ehlers

Skupina B (Riga):

Slovensko – Norsko 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Hrivík (Pánik, Regenda), 8. Cehlárik (Rosandič, Kňažko), 16. Lantoši (Gajdoš), 59. Pánik - 24. Vikingstad (Berg-Paulsen, Valkvae Olsen). Rozhodčí: Hunnius (Něm.), Bloski - Wyonzek (oba Kan.), Cattaneo (Švýc.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4170

Slovensko: Škorvánek - P. Koch, Nemec, Grman, Ivan, Kňažko, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Regenda, Hrivík, Pánik - Cehlárik, L. Hudáček, Kelemen - Lantoši, M. Sukeľ, Kudrna - Tamáši, Čacho, Lunter. Trenér: Ramsay

Norsko: Haukeland - Hansen, Lilleberg, Johannesen, Engeland Andersen, Krogdahl, Kasastul - Valkvae Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - K. A. Olimb, Trettenes, Martinsen - E. Salsten, Haga, Olden - Vesterheim, H. Salsten, Hoff - N. Steen. Trenér: T. Johansson

Švýcarsko - Lotyšsko 3:4 v prodloužení (0:0, 1:2, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Fiala (Corvi), 48. Miranda (Riat, Corvi), 54. Ambühl (Fiala, Corvi) - 22. Freibergs (Indrašis), 27. Abols (Balcers, Freibergs), 55. Daugavinš (Abols, Balcers), 63. Balcers (Balinskis, Jaks). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), MacFarlane (USA) - Mackey (Kan.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 9178

Švýcarsko: Van Pottelberghe - Fora, Siegenthaler, Glauser, Moser, Loeffel, Marti, Geisser - Fiala, Corvi, Ambühl - Simion, Haas, Miranda - Herzog, Richard, Ch. Bertschy - Riat, Senteler. Trenér: Fischer

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - M. Dzierkals, Batna, Roberts Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Ločmelis, Rihards Bukarts - Golovkovs. Trenér: Vitolinš

Mistrovství světa v ledním hokeji 2023 (22.5.2023):

Skupina A (Tampere):

Dánsko – Švédsko 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. N. Jensen (N. Ehlers) - 14. Everberg (O. Lindberg, A. Nylander), 33. A. Petersson (O. Lindberg, Raymond), 53. Raymond (Berggren), 55. Grundström (P. Lindholm, A. Petersson). Rozhodčí: Hribik (ČR), Fernandez (USA) - Hofer (Něm.), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 6573

Dánsko: G. Sörensen - Lassen, M. Lauridsen, Larssen, Jensen Aabo, Krogsgaard, A. Koch, Gammelgaard - N. Ehlers, Russell, N. Jensen - Boedker, Poulsen, Storm - Aagaard, Moelgaard, Bau Hansen - Andersen, Olesen, Scheel - Wejse. Trenér: H. Ehlers

Švédsko: Wallstedt - Sandin, Liljegren, A. Lindholm, Tömmernes, L. Bengtsson, Nemeth, Pudas - Berggren, Carlsson, Raymond - Grundström, P. Lindholm, A. Petersson - Everberg, O. Lindberg, A. Nylander - Silfverberg, J. de la Rose, M. Sörensen. Trenér: Hallam

Rakousko –⁠ Maďarsko 4:3 po sam. náj. (1:2, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Rossi, 27. Strong (P. Huber, Maier), 38. Haudum (Zwerger, Reinbacher), rozhodující nájezd Ganahl - 9. Sofron (Erdély, Bartalis), 20. Sofron (Sebök, Stipsicz), 25. M. Horváth (Papp, G. Nagy). Rozhodčí: Langin (Kan.), Sewell (Brit.) - Briganti (USA), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 3068

Rakousko: Starkbaum - Nickl, B. Wolf, Zündel, Heinrich, Brunner, Reinbacher, Maier, Strong - M. Huber, Haudum, Wukovits - Thaler, Nissner, Raffl - Schneider, Rossi, Zwerger - P. Huber, Achermann, Ganahl. Trenér: Bader

Maďarsko: Bálizs - Fejes, Stipsicz, Hadobás, Szabó, M. Horváth, Kiss, Garát, Pozsgai - Galló, Hári, Sebök - Sofron, Bartalis, Erdély - Terbócs, Papp, G. Nagy - Vincze, Németh, Csányi. Trenér: Constantine

Skupina B (Riga):

Kanada –⁠ Norsko 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 29. Lucic (Weegar, Middleton), 60. Crouse (Carcone) - 10. Martinsen (K. A. Olimb), 22. Olden (E. Salsten), rozhodující sam. nájezd Trettenes. Rozhodčí: Frandsen (Dán.), MacFarlane (USA) - Hautamäki (Fin.), Synek (SR). Vyloučení: 2:1, navíc Fantilli (Kanada) 5 min. a do konce utkání. Diváci: 4834

Kanada: Hofer - Weegar, Middleton, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron - Blais, Glass, Lucic - J. Quinn, Laughton, Crouse - Carcone, McBain, Neighbours - Toffoli, Krebs, Fantilli. Trenér: Tourigny

Norsko: Arntzen - Hansen, Lilleberg, Johannesen, Engeland Andersen, Krogdahl, Kasastul - Valkvae Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - K. A. Olimb, Trettenes, Martinsen - E. Salsten, Olden, Haga - Vesterheim, H. Salsten, Hoff. Trenér: T. Johansson

Kazachstán –⁠ Slovinsko 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. N. Michajlis (Rymarev, Beketajev), 40. Muratov (Orechov, Savickij), 52. Rymarev (Starčenko, Beketajev), 57. Muchametov (N. Michajlis) - 2. Kuralt, 22. Kuralt (Ograjenšek, Tičar), 43. Drozg (Simšič, Pance). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Kaukokari (Fin.) - Davis (USA), Ondráček (ČR). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 4140

Kazachstán: Šutov - S. Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Butěnko, Dichanbek, Koroljov, Gajtamirov - Starčenko, Šestakov, Rymarev - N. Michajlis, Grenc, Savickij - Muratov, Muchametov, Omirbekov - Kajyržan, Mangisbajev, Rachmanov. Trenér: Mambetalijev

Slovinsko: Us - Gregorc, Pavlin, Magovac, Crnovič, Podlipnik, Mašič, Štebih - Urbas, Jeglič, Verlič - Ograjenšek, Tičar, Kuralt - Pance, Simšič, Drozg - Zajc, Tomaževič, Čimžar - Maver. Trenér: M. Kopitar