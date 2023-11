Češi v zápase o všechno porazili Moldavsko 3:0 a na Euru opět nebudou chybět. Šilhavý a spol. už ale ano

Až pak díky vyloučení Bobogla ve druhém poločase se otevřela stavidla a stejně jako Douděra se pak trefil poprvé v reprezentaci Tomáš Chorý. Výhru a postup na Euro pak v závěru nezpečetil nikdo jiný než samotný kapitán Tomáš Souček. Po zápase oznámil kouč Šilhavý, že i přes postup na Euro u národního týmu s celým realizačním týmem končí.

I proto, že vedení národního tým bylo před tímto zápasem nuceno rozloučit se s trojící hráčů Vladimírem Coufalem, Jakubem Brabcem a Janem Kuchtou, kteří se postarali o opilecké extempore v jednom z olomouckých klubů Belmondo, měl cestu do základní sestavy tentokrát vydlážděnou debutant v reprezentaci Tomáš Chorý. Ze stejného důvodu se v obranné linii objevil Vitík.

To v brance žádná změna nenastala, opět ji střežil Jindřich Staněk a právě on měl co na práci už hned ve čtvrté minutě. Tehdy na něj mířilo zakončení moldavského kapitána Raty mířícího pod břevno, které nakonec vyrazil na branku na roh. Moldavané posíleni nadějí na historický postup na Euro začali velice aktivně a zpočátku tak měli Češi problém dostat se na útočnou polovinu. Podařilo se to až Douděrovi, jenž nejprve ve 12. minutě ještě při svém střeleckém pokusu neuspěl, když hlavičkoval jen do gólmana, po následném pasu od Chorého se mu už ale povedlo utéct do brejku, který zakončil přízemní střelou k zadní tyči, 1:0 pro Česko.

Poté se Češi opět uchýlili k opatrné hře a tudíž ke kontrolování jednobrankového vedení. To Moldavané, kteří potřebovali k postupu na Euro vyhrát, ukazovali, jak umí vysoko presovat a dělali tak tím potíže české obraně. Například ve 23. minutě se po centru zprava dostal balon k volnému Motpanovi, jenže ten naštěstí svou střelou z první minul.

Svou kvalitu ukazovali Moldavané i po změně stran, kdy se opět předvedl gólman Staněk, když vychytal Caimacovovu střelu z úhlu. Moldavanům však udělal čáru přes rozpočet v 55. minutě Baboglo, který po úderu loktem do hlavy Chorého uviděl druhou žlutou kartu a musel se tak předčasně pakovat ze hřiště. Co na tom, že podle opakovaných záběrů byla tato druhá žlutá přísně udělena.

Následně se tak zápas odehrával podle českých not a u důležitých momentů rázem byl skoro pokaždé Chorý. Nejprve sice dostal míč od Provoda na paty, sedm minut na to už ale k němu balon doputoval a to po centru z rohu na přední tyč, kde číhal a odkud hlavičkoval úspěšně, 2:0.

Za mohutné podpory fanoušků přítomných na olomouckém stadionu si šel český tým za potvrzením vítězství nad Moldavskem a tudíž postupu na Euro. V další své příležitosti Chorý tentokrát minul a do střelecké listiny se v závěru nepovedlo zapsat ani střídajícímu Lingrovi. A tak se o pojišťující třetí branku postaral v 90. minutě svou celkovou dvanáctou trefou v kvalifikaci samotný kapitán Tomáš Souček, který se dostal po rohu k odraženému balonu a zpoza vápna tvrdou střelou zvýšil na konečných 3:0.

Češi tak díky této výhře nebudou chybět ani tentokrát na Euru, které se příští rok bude konat v Německu. Nebude už ale u toho kouč Jaroslav Šilhavý, který v pozápasovém rozhovoru pro ČT sport oznámil, že se svými kolegy z realizačního týmu domluvil už před duelem v Olomouci na konci u národního týmu. Nyní se tak bude hledat jeho nástupce.

Konečný výsledek zápasu kvalifikace na mistrovství Evropy ve fotbale 2024 (20.11.2023):

Česko – Moldavsko 3:0 (1:0)

Branky: 14. Douděra, 72. Chorý, 90. Souček. Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Zogaj (všichni Švýc.) – Mariani (video, It.). ŽK: Kušej – Revenco, Caimacov, Posmac, Baboglo, Stina. ČK: 55. Baboglo. Diváci: 11 653

Česko: Staněk – Vitík, Zima, Holeš – Masopust, Souček, M. Sadílek (58. Král), Douděra – Provod (77. Lingr) – Chorý (85. Chytil), Hložek (58. Kušej). Trenér: Šilhavý

Moldavsko: Railean – Revenco (46. Cojocaru), Craciun, Baboglo, Posmac, Rjabčuk – Postolachi, Rata (78. Stina), Caimacov (59. Platica), Motpan (46. Damascan) – Nicolaescu (65. Cojocari). Trenér: Clescenco