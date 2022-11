Disciplinární komise nebude vůbec řešit Chorého, na sparťanský kotel si posvítí

Navzdory prohlášení Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) krátce po zápase Plzně se Spartou spočívající v tom, že bylo chybně rozhodnuto videoystémem VAR o tom, že se zákrok Tomáše Chorého vůči Asgeru Sörensenovi nebude nikterak řešit a komise na to reagovala odstavením videorozhodčího Pavla Fraňka pro další zápasy, útočník Viktoriánů nakonec dodatečně potrestán disciplinárkou nebude.

To především proto, že hlavní kritéria k tomu, aby se tímto případem disciplinárka dodatečně zabývala, nebyla splněna. Jednak se nestalo to, že by snad rozhodčí v zápase pochybil při udělování karty, stejně tak se nestalo, že by rozhodčí zápasu Dalibor Černý zákrok neviděl, jelikož se o něm potom bavil s videorozhodčím Fraňkem. A v neposlední řadě nebyla ani splněna ta podmínka, že by Chorý Sörensena zranil natolik, že by sparťanský obránce zápas nemohl dohrát.

"Disciplinární komise LFA není oprávněna, vyjma situací popsaných právě ve Statutu DK LFA, přezkoumávat, či dokonce přehodnocovat rozhodnutí rozhodčích učiněná při utkání na hrací ploše nebo ve voze VAR. Jedná se o pravidlo a praxi, kterou disciplinární komise drží dlouhodobě a konzistentně, což v minulosti již několikrát prokázala. Popsaný postup je současně plně v souladu s řády a rozhodovací praxí disciplinární komise UEFA," uvedl v prohlášení k případu předseda disciplinární komise Richard Baček.

Připomeňme, že v minulých dnech se Chorý ohradil proti tomu, že by snad chtěl Sörensena nějak úmyslně zranit a ještě se ihned po zákroku sparťanovi omlouval, k inkriminovanému momentu se pak vyjádřil i samotný videorozhodčí Pavel Franěk. Ten se v rozhovoru pro Deník sice nejprve nechal slyšet, že z jeho pohledu se jednalo o neúmyslný čin Chorého, po pár dnech ale tento svůj názor přehodnotil a uvedl, že měl spíše svého kolegu na hřišti Dalibora Černého upozornit a doporučit vyloučení Chorého.

Za protestující kotel Sparta podle všeho zaplatí. Disciplinárka zahájila trestní řízení

Disciplinární komise LFA se na svém posledním jednání mimo jiné vrátila i k protestům sparťanského kotle při středeční dohrávce Sparta vs. Slovácko. Během první půle tohoto utkání totiž došlo k házení světlic a dělbuchů na hřiště ze strany sparťanských ultras, kteří tak protestovali proti klubem stanoveným trestům za přelézání na hřiště a zahalování.

Většina fanoušků se ale proti nim otočila a skandováním „Táhněte domů“ je donutila o poločase předčasně opustit stadion. A prázdný bude kotel na Letné i v dalších domácích zápasech Sparty do té doby, než se situace mezi ultras a klubem neurovná. A pochopení nenašel kotel ani u trenéra Briana Priskeho s kapitánem Ladislavem Krejčím, kteří šli kotelníkům domluvit, aby s protestem přestali.

Ovšem nevypadá to, že by se tak mělo v dohledné době stát. "Klub v posledních letech uložil desítky zákazů vstupu na domácí utkání ACS a uložil také desítky pokut, které vycházely z porušení návštěvního řádu stadionu. K těmto opatřením Sparta přistupuje v případech, kdy fanoušek svým jednáním ohrožuje bezpečnost na stadionu, dopouští se násilí či rasismu, případně jeho jednání může narušit řádný průběh utkání. Klub je ve svém rozhodování předvídatelný. V případě zmíněného toxického jednání tedy docházelo, dochází a nadále bude docházet k ukládání pokut či zákazů vstupu na domácí zápasy Sparty. Tento náhled na nepřijatelné chování na stadionu je neměnný. Žádný z cílů a požadavků tohoto protestu nebude ze strany klubu vyslyšen,“ stojí v prohlášení Sparty na jednání svých skalních příznivců.