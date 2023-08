Dojednáno. Bývalý gólman pražské Sparty Kovář se stává spoluhráčem Hložka a Schicka

Zmiňované spekulace o Kovářově přestupu do tohoto bundesligového celku se začaly objevovat již koncem minulého týdne, kdy Kovář zamířil do Německa na nezbytnou zdravotní prohlídku. Zbývalo jen potvrzení tohoto transferu ze strany Rudých ďáblů, kteří si na základě smlouvy s německým klubem můžou koupit Kováře zpátky a právě v rámci této smlouvy je i uvedena částka, za kterou tak mohou učinit. Podle neoficiálních informací by mělo v tomto případě jít o dvoucifernou částku v řádech milionů eur.

Během tohoto letního přestupového období nebylo u Matěje Kováře jasné, kde bude působit. Stáli o něj samozřejmě sparťané, ale situace byla dlouho nejasná, takže Pražané museli angažovat dánského gólmana Petera Vindahla. Kromě Pražanů se pak objevovali i takoví zájemci jako Aston Villa, Cádiz nebo Anderlecht. Nyní je Kovář rád, že už ví, na čem je. „Léto bylo pro mě hektické a náročné na hlavu. Od 31. května až doteď jsem nevěděl, co se mnou bude a jaká bude moje budoucnost. Jsem strašně rád, jak to dopadlo. Ze všech možností, které byly, jsem si vyhodnotil, že Leverkusen je ta správná cesta," vyjádřil se k jednání sám Kovář v nahrávce pro zastupující agenturu Sport Invest a pokračoval v ní: „Agentuře moc děkuju, pomohla mi splnit můj cíl."

Pro jeho rozhodování rozhodně hrál roli i ten fakt, že se v Leverkusenu potká hned se dvěma českými krajany, útočníky Adamem Hložkem a Patrikem Schickem. „Těším se, že si to tu společně užijeme. Doufám, že mi kluci pomůžou," nechal se slyšet Kovář, který, jak sám prozradil, si informace o svém novém působišti zjišťoval u hráče Slovácka Michala Kadlece, který tam taktéž před časem působil.

Připomeňme, že Leverkusen začal novou sezónu vysokou výhrou v Německém poháru nad Teutonií Ottensen 8:0. Ligu ale začne Bayer, kde je momentálně jasnou jedničkou Fin Lukáš Hradecký, domácím duelem s Lipskem. „Jelikož jsem přišel prakticky na začátku sezony, asi bude chvíli trvat, než se dostanu do brány. Ale věřím, že ukážu své kvality a postupem času se vypracuji na pozici číslo jedna," doufá Kovář. Předpoklady by však pro to měly být, už jen díky přestupové částce.

„Matěj Kovář se stal součástí skvělé sportovní organizace a já jsem velmi rád, že se tento transfer podařilo uskutečnit. Upřímně se jednalo o jedno z nejsložitějších jednání, které jsem ve své kariéře vedl. Manchester velmi dobře ví, jak kvalitním a perspektivním hráčem Matěj je, finální podmínky transferu tomu jednoznačně odpovídají. Velké poděkování patří Leverkusenu, jehož představitelé prokázali během celé doby trpělivost a profesionalitu. Matěj byl pro ně na gólmanském postu jednoznačnou prioritou, přivádějí ho s vizí dlouhodobé vzájemné spolupráce," uvedl po zrealizování kontraktu šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest Viktor Kolář, jenž pokračoval: „Obrovský respekt si v mých očích zaslouží také Matěj, který má za sebou celkově velmi úspěšnou i náročnou sezonu. Prokázal v ní své fotbalové i lidské kvality a hlasitě si řekl o další kariérní krok. Do Leverkusenu přichází s pokorou ale také zdravým sebevědomím, které jej zdobilo také v dresech Manchesteru i Sparty. Ačkoliv dostane od klubu dostatečný prostor na aklimatizaci, jsem přesvědčen o tom, že hned od prvních dnů bude připraven Leverkusenu pomoct."