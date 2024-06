Euro 2024: Ani nejrychlejší gól v historii ME Albáncům nestačil. Itálie otočila a vyhrála 2:1

Za bouřlivé atmosféry zaplněného stadionu v Dortmundu, tedy ve městě, v němž se ten večer nacházelo až 50 000 Albánců, začal duel ve vysokém tempu z obou stran a začal šokem pro fotbalovou veřejnost, zvláště pak pro italské fotbalové fanoušky. Po 23 sekundách hry totiž využili Albánci chybného autového vhazování, po němž se balónu ujal Bajrami, který následně zakončil střelou na přední tyč, na kterou gólman Donarumma nestačil. Bajrami se tak postaral o nejrychlejší branku v historii evropských šampionátů.

Z pohledu Albánců to ale byl jediný zásadní úspěch v zápase, v němž následně diktovali tempu hry Italové. Ti totiž nečekali na vyrovnání nikterak dlouho, konkrétně do 11. minuty. Tehdy zahráli na krátko rohový kop, po němž se Pellegrini odhodlal k centru zleva, na nějž si naskočil u zadní tyče volný Bastoni a ten tak rozradostnil Italy. A byli rozradostněni ještě jednou o pět minut později, kdy se z voleje krásně trefil opět volný italský fotbalista, tentokrát Barella. Ten se stal čtvrtým Italem, který dal gól na dvou různých evropských šampionátech a od kouče Luciana Spalettiho slyšel po zápase jen samou chválu. "V tomhle je nejlepší. Když se drží ve středu hřiště před obranou a číhá na tyto momenty. Někdy plýtvá silami běháním do rohů, ale dnes dělal přesně to, co jsme po něm chtěli. Byl úžasný," nechal se slyšet italský stratég konkrétně.

V následujících minutách to byli jen a jen Italové, kteří na hřišti dominovali a nenechávali nikoho na pochybách, kdo je v tomto zápase favoritem. Albánci jenom vytvořil hustý obranný val a čekali, zda nepřijde nějaká příležitost v podobě brejku. Ve 32. minutě bylo blízko ke třetí italské brance, když na Frattesiho mířila průniková přihrávka, jmenovaný italský reprezentant ji ale následně nevyužil, neboť trefil tyč, a to i díky lehké teči brankáře Strakoši. Záhy se pokoušel o navýšení vedení Scamacca, který už z postavení za albánskou obranou z úhlu pouze namířil do gólmana.

Druhé dějství bylo už jen ve znamení kontrolování hry ze strany favoritů, přičemž skóre už se nezměnilo ani na jedné straně. Nepodařilo se to ani Chiesovi, ani Dimarcovi, na druhé straně ke změně skóre nepomohl ani střídající sparťan Laci. Závěr ze strany Italů nebyl nikterak přesvědčivý, Albánci měli několik náznaků směrem dopředu. "Od začátku trenérské kariéry mi všichni říkají, že důležité je vítězství a ne, jestli se hraje hezký fotbal. Abychom ale mohli usilovat o obhajobu titulu, budeme muset hrát lepší fotbal. Byla možnost jim několikrát ublížit a my jsme toho nevyužili. Dobře jsme akce rozehráli, ale pak jsme to zastavili a nedotáhli. Až příliš rychle jsme se zatáhli a hráli na jistotu. V závěru se Albánie snažila s výsledkem něco udělat a otevíral se nám prostor, ale my jsme byli zataženi vzadu," komentoval průběh duelu kouč Spaletti po utkání.

To brazilského kouče Albánců Sylvinha mrzelo, že z vydařeného vstupu do zápasu zbyly jen oči pro pláč. "Tým byl po rychlém gólu nadšený, ale měli jsme hrát lépe a aktivněji. Zvláště v první půli. Ve druhé půli už to bylo lepší a měli jsme i šanci."

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (15.6.2024):

SKUPINA B:

Itálie – Albánie 2:1 (2:1)

Branky: 11. Bastoni, 16, Barella – 1. Bajrami. Rozhodčí: Zwayer – Lupp, Achmüller – Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Pellegrini, Calafiori – Broja, Hoxha. Diváci: 60 512

Itálie: Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (83. Darmian) – Jorginho, Barella (90.+2 Folorunsho) – Frattesi, Pellegrini (77. Cristante), Chiesa (77. Cambiaso) – Scamacca (83. Retegui). Trenér: Spalletti

Albánie: Strakoša – Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj – Bajrami (87. Muci), Ramadani, Asllani – Asani (68. Hoxha), Broja (76. Manaj), Seferi (68. Laci). Trenér: Sylvinho