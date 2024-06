Euro 2024: Chorvatům zvoní hrana. S Albánií v divokém balkánském derby jen remizovali 2:2

Na první gól Albánců a tedy i na první gól celého zápasu se čekalo pouhých 11 minut a už tehdy se ukázalo, že Chorvaté to ani v tomto balkánském derby nebudou mít jednoduché. Do střelecké listiny se jako první zapsal sparťanům dobře známý Laci, který se tak oproti úvodnímu duelu s Italy dostal do základní sestavy na levém kraji zálohy. Při gólové situaci se ocitl mezi stopery tak, aby měl dobrý přístup na centrovaný Asaniho balon, který pak hlavičkou namířil do branky, 1:0. Pro Laciho to byl mimochodem teprve čtvrtý gól v dresu reprezentace.

Oproti úvodnímu duelu s Itálií však Albánci toto vedení drželi dlouho. Od Chorvatů se čekalo, že by mohli převzít vládu nad zápasem celkem záhy, ale obraz hry byl naprosto opačný. Byli to Albánci, kteří nechtěli zůstat jen u jednoho vstřeleného gólu a tak měli následně dost příležitostí k tomu, aby Chorvatům ještě více přitopili. Hned po čtvrthodině hry byl soupeř českého týmu z kvalifikace blízko ke zvýšení vedení, Bejramiho nebezpečná střela ale potřebný cíl nenašla, mířila pouze do boční sítě.

Skórovat mohl i Asllani, ovšem ten pro změnu neuspěl se svou brejkovou příležitostí, kdy nenašel recept na gólmana Livakoviče. Krátce před odchodem do kabin se ukázal fanouškům opět Laci, který tentokrát poslal míč na Manaje, jenž hlavičkoval těsně mimo. Přestože na držení míče Chorvaté jasně vedli, s Albánci měli dost a dost práce.

Kouč Chorvatů Dalič se tak proto rozhodlo ke dvěma změnám v sestavě, přičemž jednou z nich byl i Sučič, a právě on jako první po pauze postrašil gólmana Strakoshu. Protože Albánci se rozhodli ve druhé půli bránit těsné vedení, stalo se jim toto rozhodnutí osudným. Nejprve v 74. minutě se o kýžené vyrovnání postaral narozeninový oslavenec Kramarič. Čerstvě třiatřicetiletý hráč tak začal cestu za obratem, který dokonal vlastní brankou Gjasula, který ve spolupráci se svým bránícím kolegou srazil do své branky Sučičův centr.

Následoval závěr zápasu, který nabídl neuvěřitelný fotbal ze strany na stranu, přičemž v tu dobu asi nejvíce infarktů zaznamenali v Chorvatsku. Nakonec přeci jen albánské snažení vedlo k senzačnímu vyrovnání, když v páté nastavené minutě Gjasula dokázal vyrovnat a odčinit tak svůj vlastní gól. Chorvaté tak rázem padli na kolena, neboť po dvou zápasech mají nečekaně pouze jeden bod a k přiblížení se k postupu bude potřeba výhra nad Itálií, Albánci zas budou muset vyhrát nad Španělskem, aby měli naději na postup.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (19.6.2024):

SKUPINA B (Hamburk):

Chorvatsko - Albánie 2:2 (0:1)

Branky: 74. Kramarič, 76. vlastní Gjasula - 11. Laci, 90.+5 Gjasula. Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Delajod (video, všichni Fr.). ŽK: Ivušič (náhradník) - Hysaj, Daku, Gjasula. Diváci: 49 000

Chorvatsko: Livakovič - Juranovič, Šutalo, Gvardiol, Perišič (74. Sosa) - Modrič, Brozovič (46. Mario Pašalič) , Kovačič - Majer (46. Sučič), Petkovič (69. Budimir), Kramarič (84. Baturina). Trenér: Dalič

Albánie: Strakosha - Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj - Asllani, Ramadani (85.Hoxha), Laci (73. Gjasula) - Asani (64. Seferi), Manaj (85. Daku), Bajrami. Trenér: Sylvinho