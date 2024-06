Euro 2024: Maďarům gól Vargy k bodům nestačil. Švýcaři si vybudovali dostatečný náskok už v první půli

Zatímco v pátečním zápase se čekalo na první gól 10 minut, v sobotu v Kolíně nad Rýnem první gól padl po dvanácti minutách. Stalo se tak pro průnikové Aebischerově přihrávce na unikajícího Duaha. Ten si musel na potvrzení branky počkat, protože nejprve se mával ofsajd. Video však potvrdilo opak, 1:0. Do další příležitosti Švýcarů se dostal Vargas, který využil chybné maďarské rozehrávky, ale tentokrát zůstal gólman Gulácsi nepřekonán. To neplatilo však o závěru první půle, kdy se míč dostal k Aebischerovi a ten nakonec k přihrávce přidal i branku, když se trefil přesně zpoza šestnáctky.

Že úvodní pětačtyřicetiminutovka nebyla z pohledu Maďarů vůbec povedená, toho si byl samozřejmě vědom jejich italský stratég Marco Rossi. "První půle byla velmi špatná, kromě prvních sedmi osmi minut jsme hráli příliš pasivně. Proti mužstvům na takové úrovni je to pak těžké. Nebudu ukazovat prstem. Jsem trenér, zodpovědnost přebírám já," nechal se slyšet po zápase.

Druhá půle byla z pohledu Maďarů přeci jenom o něco lepší. Krátce po hodině hry to zkoušel Varga, ale při svém prvním pokusu se netrefil. To o tři minuty později to už byla jiná písnička. Poté, co ho neubránil Aebischer si už s gólmanem Sommerem dokázal poradit, 2:1.

Postupem času to ale už byli zase Švýcaři, kteří měli více ze hry, a nakonec to vše vyústilo v uklidňující gól, o který se ve třetí minutě nastavení postaral po další chybě v maďarské obraně Embolo, 3:1.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (15.6.2024):

SKUPINA A:

Maďarsko – Švýcarsko 1:3 (0:2)

Branky: 66. Varga – 12. Duah, 45. Aebischer, 90.+3 Embolo. Rozhodčí: Vinčič – Klančnik, Kovačič – Kajtazovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Szalai, Fiola – Widmer, Freuler, Yakin (trenér). Diváci: 41 676

Maďarsko: Gulácsi – Lang (46. Bolla), Orbán, Szalai (79. Dárdai) – Fiola, Á. Nagy (67. Kleinheisler), Schäfer, Kerkez (79. Ádám) – Sallai, Szoboszlai – Varga. Trenér: Rossi

Švýcarsko: Sommer – Schär, Akanji, Rodríguez – Widmer (68. Stergiou), Xhaka, Freuler (86. Sierro), Ndoye (86. Rieder) – Aebischer, Vargas (74. Embolo) – Duah (68. Amdouni). Trenér: Yakin