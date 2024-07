Euro 2024: O výsledku prvního semifinále rozhodlo prvních 25 minut. Obrat řídili Yamal a Olmo

Takovou Francii viděli fotbaloví fanoušci v rámci evropského šampionátu v Německu poprvé. A to není řeč jenom o tom, že její největší hvězda Kylian Mbappé nastoupila do zápasu bez obličejové masky chránící nos. I když i to byl možná faktor, že Francie upustila od svého dosavadního pojetí fotbalu.

Byl to právě Mbappé, který vyslal centr zleva na naskakujícího Kolo Muaniho u zadní tyče, který přesně hlavičkoval, 1:0 pro Francii. Utlumil tak tím svou bolest z předešlého souboje, kdy mu jako ležícímu jeden z protihráčů přitlačil hlavu k trávníku. V následujících minutách ale promluvila jasně spravedlnost.

Fotbalisté z Pyrenejského poloostrova chtěli totiž potvrdit, že se doposud na tomto turnaji prezentují nejlepším fotbalem a že si účast ve finále zaslouží víc. A podařilo se jim to měrou vrchovatou. Od inkasovaného gólu byly totiž čím dál útočnější, což vyvrcholilo ve 21. minutě, kdy se nejtalentovanější fotbalista současnosti Yamal, jenž je zároveň ve svých téměř sedmnácti letech nejmladším fotbalistou na turnaji, ocitl před francouzskou šestnáctkou a odtamtud parádně zakroutil míč ke vzdálenější tyči, od níž se odrazil do branky. Gólman Maignan, ač dělal, co mohl, byl v tu chvíli naprosto bezmocný.

Za další čtyři minuty navíc bylo dílo definitivně dokonáno. Olmovi se tehdy totiž podařilo uvolnit se v soupeřově šestnáctce až do té míry, že vystřelil směrem na francouzskou branku, přičemž míč už mířil do odkryté klece a ještě mu do ní napomohl svou tečí jeden z bránících hráčů.

Přestože ve zbývajícím čase zápasu už žádný gól ani jeden z týmů nepřidal, hrála obě mužstva útočný fotbal. Stále více nebezpečných příležitostí si připisovali Francouzi, ale finální fáze v podobě přesného zakončení pokaždé drhla. V úvodu druhé půle pro změnu mohli Španělé po brejku zahrozit, kdyby skoro až k polovině hřiště ze všech sil nevyběhl gólman Maignan. Poté se držel za stehenní sval a vypadalo to, že by mohl být vystřídán, nakonec v brance vydržel až do konce. Ani další španělské protiútoky, ani držení míče na soupeřově polovině ve druhé půli taktéž k brance nevedlo.

Když se v závěru natěšení Španělé nejen na hřišti, ale i na lavičce dočkali konečně závěrečného hvizdu, mohla propuknout jejich radost z postupu do finále naplno. Radost si s nimi chtěl přímo na hřišti užít i jeden z fanoušků a tak členové ochranky měli co dělat, aby ho z radujícího chumlu hráčů dostihli a vyvedli. Snažili se však o to až tak vehementně, že jeden z členů ochranky svým podklouznutím „fauloval“ kapitána Španělů Alvároa Moratu, který následně odkulhal do kabiny.

Konečný výsledek zápasu fotbalového Eura v Německu (9.7.2024):

Semifinále (Mnichov):

Španělsko – Francie 2:1 (2:1)

Branky: 21. Yamal, 25. Olmo – 9. Kolo Muani. Rozhodčí: Vinčič – Klančnik, Kovačič – Kajtazovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Navas, Yamal – Tchouaméni, Camavinga. Diváci: 66 000

Španělsko: Simón – Navas (58. Vivian), Nacho, Laporte, Cucurella – Olmo (76. Merino), Rodri, Ruiz – Yamal (90.+4 Torres), Morata (76. Oyarzabal), Williams (90.+4 Zubimendi). Trenér: de la Fuente

Francie: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández – Kanté (62. Griezmann), Tchouaméni, Rabiot (62. Camavinga) – Dembélé (79. Giroud), Kolo Muani (62. Barcola), Mbappé. Trenér: Deschamps