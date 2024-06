EURO 2024: Rakušané vyhráli nad Nizozemskem a postupují z prvního místa, Francie opět herně nepřesvědčila

To, že to pro Nizozemsko nebude jednoduchý zápas a to, že Rakousko umí zatápět svým věhlasnějším soupeřům, bylo všem v Berlíně jasné už po šesti minutách hry, kdy si dal nešťastný vlastní gól Malen, jenž tak zaznamenal nejrychleji vstřelený vlastní gól v historii Eura. První poločas skutečně nebyl z nizozemského pohledu nikterak povedený a tak nastartovalo své motory až po obrátce.

Krátce po návratu na hřiště totiž po rychlém protiútoku dokázali svěřenci kouče Ronalda Koemana vyrovnat. Do akce zapojil střídající Simons, jenž předal balon do druhé vlny Gakpovi a ten už svou druhou přesnou trefou na turnaji dal na 1:1. Kdo však čekal, že to Rakušany nějak položí, tak ten byl na omylu. O navrácení rakouského vedení se opět postaral nizozemský hráč, konkrétně De Vrij, jenž nasměroval svou tečí do své branky střelu Schmida téměř z penaltového puntíku, 2:1 pro Rakousko.

Ani toto vedení sympaticky hrajícím našim jižním sousedům nevydrželo. Tentokrát se Gakpo stylizoval do role nahrávajícího, když nacentroval na malé vápno tam přítomnému Depayovi a ten se po střele z voleje mohl jít radovat. Ještě vše musel potvrdit videosystém VAR poté, co zkoumal, zda Depay přitom všem nehrál ještě rukou.

Jenže Rakušané stále neztratili svůj entuziasmus a za pár chvil už zase vedli, když se v rychlém protiútoku stal hlavní rakouskou hvězdou Sabitzer. Nejenže sám tuto akci začal a rozvinul, sám ji nakonec také zakončil přesnou střelou pod břevno, 3:2 pro Rakousko.

Na tento direkt už Nizozemci odpovědět nedokázali, Weghorst v závěru přestřelil. Proto tak Rakušané mohli slavit senzační postup z prvního místa.

Ani proti jistě nepostupujícím Polákům hra Francie nepřesvědčila

Na úvodní branku se v duel Polska s Francií čekalo až do 56. minuty, kdy byl Dembélé faulován v šestnáctce a následnou francouzskou penaltu proměnil s přehledem v masce hrající Mbappé. Ten se během duelu dostal hned do několika příležitostí, které nedokázal proměnit a podobně na tom byli i jeho spoluhráči. Ti si tak nepřišli na v pohodě chytajícího gólmana Skorupskiho.

I po tomto zápase tak mimochodem platí, že Francouzi nadále čekají na branku ze hry na tomto turnaji. V 79. minutě se kopala penalta i na druhé straně, k níž se postavila pro změnu polská hvězda Lewandowski. Kopal ji hned nadvakrát, jelikož při prvním pokusu, který neproměnil, nebyl brankář Maignan ve správném postavení. S trochu zbytečnými kudrlinkami pak Lewandowski zahrával i druhý pokus a ten už byl úspěšný.

Poláci, kteří cítili šanci, se v závěru sympaticky snažili o překvapení v podobě jejich výhry, ale další branka nakonec už nepadla. O čem se dá ještě mluvit je ta skutečnost, že v závěru sice Mbappé opět držel za svůj zraněný nos poté, co ho Lewandowski v jednom ze soubojů praštil do obličeje.

Konečné výsledky zápasů fotbalového Eura v Německu (25.6.2024):

SKUPINA D (Dortmund):

Francie – Polsko 1:1 (0:0)

Branky: 56. Mbappé z pen. – 79. Lewandowski z pen. Rozhodčí: Guida – Meli, Peretti – Irrati (video, všichni It.). ŽK: Rabiot, Upamecano – Zalewski, Frankowski, Dawidowicz, Šwiderski. Diváci: 62 000

Francie: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez – Tchouaméni (82. Fofana), Kanté (61. Griezmann), Rabiot (61. Camavinga) – Dembélé (86. Kolo Muani), Mbappé, Barcola (61. Giroud). Trenér: Deschamps

Polsko: Skorupski – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, Moder, Zieliňski, Zalewski (68. Skóraš) – S. Szymaňski (68. Šwiderski), Urbaňski – Lewandowski. Trenér: Probierz

SKUPINA D (Berlín):

Nizozemsko – Rakousko 2:3 (0:1)

Branky. 47. Gakpo, 75. Depay – 6. vlastní Malen, 59. Schmid, 80. Sabitzer. Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (všichni SR) – Fritz (video, Něm.). ŽK: Posch, Wimmer, Querfeld (všichni Rak.). Diváci: 68 363

Nizozemsko: Verbruggen – Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Aké (65. Van de Ven) – Reijnders (65. Wijnaldum), Schouten, Veerman (35. Simons) – Malen (72. Weghorst), Depay, Gakpo. Trenér: Koeman

Rakousko: Pentz – Posch, Wöber, Lienhart (62. Querfeld), Prass – Seiwald, Grillitsch (62. Laimer) – Wimmer (62. Baumgartner), Sabitzer, Schmid (90.+2 Weimann) – Arnautovic (78. Gregoritsch). Trenér: Rangnick